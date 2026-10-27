🎥 Chaos in Turkije: topper eindigt met zware vechtpartij, Lukaku mengt zich in debatten

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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🎥 Chaos in Turkije: topper eindigt met zware vechtpartij, Lukaku mengt zich in debatten
Foto: © photonews

Romelu Lukaku mocht maandagavond meteen aan de aftrap verschijnen in een van de meest beladen wedstrijden van het Turkse voetbal. Big Rom mocht nog eens spelen, maar tot zover het goede nieuws. Er werd uiteindelijk met 2-1 verloren jammer genoeg. En na de match liep het nog even helemaal uit de klauwen.

Big Rom op bezoek bij Cim Bom Bom. Het begon als een sprookje, maar eindigde in een nachtmerrie. Inclusief toch ook wel wat opstootjes en een vechtpartij na het einde van de wedstrijd waar heel wat spelers bij betrokken waren.

Romelu Lukaku moet brandjes blussen

Romelu Lukaku leek vertrokken na zijn doelpunt tegen Alanyaspor, maar tegen Galatasaray kon hij geen vuist maken (pun not intended). Zijn eerste derby leverde voor hem geen goals of assists op en uiteindelijk werd ook verloren.

De 2-1 nederlaag kwam hard aan, want de kloof is zo plots zes punten tussen beide topploegen. En dat scheelt toch een slok op de borrel. Tijdens de wedstrijd kwam Lukaku bovendien in een paar opstootjes terecht.

Fenerbahçe verliest de topper op bezoek bij Galatasaray met 2-1

Onder meer Bardakci ging vaak aan hem hangen in de luchtduels, wat toch voor een grimmig sfeertje zorgde. Na de wedstrijd liep het pas helemaal uit de klauwen en moest Big Rom komen sussen tussen beide ploegen in.

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Voor Lukaku werd zijn eerste basisplaats in de derby zo geen avond om volledig tevreden op terug te kijken. Hij kreeg wel opnieuw het vertrouwen van Kartal en deed sportief wel van zich spreken, maar vooral extrasportief zal de wedstrijd in het geheugen blijven zitten.

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