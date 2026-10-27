🎥 Dit is de reactie van Yamal bij de bekendmaking van Harry Kane als winnaar van De Gouden Bal

Lamine Yamal heeft maandagavond naast de Gouden Bal gegrepen. De 19-jarige smaakmaker van FC Barcelona moest Harry Kane en Kylian Mbappé voor zich dulden en eindigde uiteindelijk op de derde plaats. Zijn reactie op de bekendmaking van de winnaar bleef niet onopgemerkt.

Yamal behoorde vooraf tot de grote kanshebbers op de prestigieuze individuele onderscheiding. De Spaanse international had opnieuw een indrukwekkend seizoen achter de rug, maar zag de hoofdprijs uiteindelijk naar Harry Kane gaan.

Toen de naam van de Engelse spits werd afgeroepen, richtten de camera's zich ook op Yamal. De aanvaller liet zijn hoofd zakken en keek zichtbaar teleurgesteld. Volgens verschillende media viel bovendien op dat hij niet applaudisseerde, terwijl Mbappé dat wel deed.

🚨 WATCH: Lamine Yamal's reaction as Ronaldo Nazário announces Harry Kane as the Ballon d'Or winner! 😳 Yamal appears visibly disappointed and seems reluctant to stand up as the room erupts in applause. https://t.co/wc1kbha6ZA — RazedFootball (@RazedFootball) October 27, 2026

Helemaal met lege handen vertrok Yamal overigens niet naar huis. Eerder op de avond mocht hij voor de derde opeenvolgende keer de Kopa Trophy in ontvangst nemen, de onderscheiding voor de beste jonge voetballer. Tijdens zijn dankwoord verraste hij door te stellen dat ploeggenoot Pau Cubarsí de prijs volgens hem meer verdiende.

Een uitgebreide reactie op het mislopen van de Gouden Bal heeft Yamal voorlopig niet gegeven. Zijn lichaamstaal tijdens de ceremonie spreekt volgens sommige waarnemers echter boekdelen.



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Lamine Yamal grijpt (opnieuw) naast De Gouden Bal

Voor Yamal blijft het wachten op zijn eerste Gouden Bal. Gezien zijn jonge leeftijd krijgt de sterspeler van FC Barcelona ongetwijfeld nog kansen om de prestigieuze trofee aan zijn palmares toe te voegen.