📷 Tessa Wullaert schittert als nooit tevoren: "Carrière kan niet meer stuk"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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📷 Tessa Wullaert schittert als nooit tevoren: "Carrière kan niet meer stuk"
Foto: © photonews
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De Ballon d'Or heeft zijn geheimen prijsgegeven. Daarbij kreeg ook Tessa Wullaert de nodige lof toebedeeld. Zij eindigde op de negentiende plaats, waardoor er voor het eerst een Belgische genomineerde bij de top-30 was. Zelf keek ze de ogen uit in Londen.

Ook bij de vrouwen bleef de trofee voor beste jongere in Barcelona. Vicky López won voor het tweede jaar op rij. De twintigjarige Spaanse bedankte onder meer haar ploegmaats en familie en blijft zo voorlopig de enige winnares sinds de invoering van de vrouwelijke variant van de prijs.

Bij de hoofdprijs voor de vrouwen was het dan weer Alexia Putellas die haar hattrick wist te vervolledigen. De Spaanse superster is zo aan een hegemonie bezig die Messiaans mag genoemd worden. Ook vanuit ons land was er goed nieuws.

Tessa Wullaert maakt indruk met negentiende plaats

De Belgische Tessa Wullaert werd 19e bij de vrouwen. "Het was heel leuk, al duurde de ceremonie heel lang. Het was de max om mee te maken", aldus de Belgische erover bij Sporza. Ze deed dan ook van haar spreken met die negentiende plaats.

"Ze waren bezig met mijn make-up en haar in mijn hotelkamer toen ik het vernam. Het was een hele eer om bij de 30 genomineerden te zitten, maar stiekem hoop je op een plekje hoger dan 29e of 30e", aldus Wullaert heel eerlijk.

Tessa Wullaert beleefde absolute topavond

Het werd dus negentiende, zeker niet slecht gezien het de eerste keer ooit was dat een Belgische in de top-30 raakte. "Ergens word je gekatapulteerd naar je kindertijd, toen je opkeek naar al die sterren. Ze nu in het echt zien, is echt supercool"

"Ik heb geen foto's genomen, maar ik heb er geen spijt van. De beelden staan in mijn geheugen gegrift. Dit staat in de top-3 van dingen die ik wilde bereikt hebben. Mijn carrière kan niet meer stuk." Een WK halen had natuurlijk wel nog beter geweest, maar schitteren deed de Koningin van het Belgische vrouwenvoetbal wel.

Tessa Wullaert
© Photonews
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