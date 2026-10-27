🎥 Wat een ingeving: tien dagen na match tegen Union doet hij dit

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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🎥 Wat een ingeving: tien dagen na match tegen Union doet hij dit
Foto: © Photonews
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KFC Nijlen zorgde zaterdagavond voor spektakel tegen Hades. Mattéo Dejonghe eiste de hoofdrol op met twee treffers, waaronder een uitzonderlijke lob vanop eigen helft. Op die manier blijft hij maar indruk maken.

KFC Nijlen stond iets meer dan een week geleden nog voor dé wedstrijd van het seizoen. De ploeg uit tweede afdeling VV trok naar het Joseph Marienstadion in het Dudenpark om het op te nemen tegen Union Saint-Gilloise.

De Antwerpenaren boden lange tijd stevig weerwerk en kwamen zelf meermaals dreigen. Pas twintig minuten voor tijd brak Union de partij open. Nijlen moest uiteindelijk met 3-0 de duimen leggen, maar nam wel vertrouwen mee uit die bekermatch.

Dejonghe in bloedvorm in tweede afdeling

In de competitie had Nijlen eerder nog met zware 1-5-cijfers verloren van KRC Mechelen. Sinds het duel met Union lijkt de ploeg echter een ander gezicht te tonen, met Mattéo Dejonghe als opvallendste exponent.

De 21-jarige flankaanvaller scoorde woensdag al drie keer op bezoek bij Diegem, waar Nijlen met 1-4 won. Tegen Hades deed hij daar zaterdag nog twee doelpunten bovenop. Vijf goals in vier dagen: Dejonghe zit duidelijk in een bijzonder productieve periode.

Lob vanop eigen helft zet Hades-doelman te kijk

Zijn tweede treffer tegen Hades was er eentje om in te lijsten. Dejonghe zag de bezoekende doelman ver uit zijn doel staan en waagde zijn kans vanop de eigen speelhelft. Zijn lob viel perfect binnen en liet de keeper kansloos achter.

Dejonghe, die in het verleden samen speelde met Kamiel Van de Perre bij Lierse en Genk, leverde zo wellicht het doelpunt van het weekend af in tweede afdeling. De beelden bekijk je hier.

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