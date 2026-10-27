'Al Nassr verdrinkt in schulden: Amerikaanse voetbalgigant én Cristiano Ronaldo in beeld voor overname'

Het water staat Al Nassr FC aan de lippen. De Saoedische topclub kijkt tegen een schuldenberg van maar liefst 190 miljoen euro aan. En de kans bestaat dat Al Nassr door een héél opvallende partij zal worden overgenomen.

Heeft Al Nassr FC de beide handen overspeeld? De Saoedische topclub kijkt tegen een schuldenberg van maar liefst 190 miljoen euro aan. Komt de redding uit héél opvallende hoek?

Saoedische media weten dat The Knights of Najd al zijn aangeboden aan kapitaalkrachtige partijen. Zo is RedBird Capital in beeld om om Al Nassr over te nemen.

Al Nassr FC kijkt tegen enorme schuldenberg aan. Alhoewel?

De Amerikaanse investeringsmaatschappij is meerderheidsaandeelhouder bij AC Milan en Toulouse FC. Daarnaast heeft RedBird Capital eveneens banden met Liverpool FC via investeringen in Fenway Sports Group.

Maar er wordt eveneens in de richting van Cristiano Ronaldo gekeken. De 41-jarige sterspeler van Al Nassr heeft een clausule in zijn contract staan die hem de eerste keuze geeft om twintig procent van de club over te nemen.





Het is momenteel niét duidelijk of CR7 ook interesse heeft om die clausule te activeren. Al zou hij die schuldenberg van 190 miljoen euro héél gemakkelijk kunnen doen verdwijnen. Het salaris van de Portugees wordt geschat op… 210 miljoen euro per jaar.

