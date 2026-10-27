Assistent komt met update over Kompany

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Assistent komt met update over Kompany
Foto: © photonews
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Harry Kane werd dinsdagavond de eerste Bayern München-speler sinds Karl-Heinz Rummenigge in 1981 die de Gouden Bal in de wacht sleepte. Een bijzondere bekroning in woelige tijden voor de Duitse topclub, en zeker ook voor trainer Vincent Kompany.

Aernout Van Lindt

Assistent spreekt over Vincent Kompany

Aaron Danks neemt de honneurs waar bij Bayern München nu Vincent Kompany moet rusten. "Ik ben gisteren even bij Vince op bezoek geweest. Hij is goedgezind en het lijkt erop dat hij elke dag wat vooruitgang boekt. Dat is heel positief", vertelde Danks.

Over een concrete diagnose of een mogelijke terugkeer naar het werk kon de assistent-trainer nog geen duidelijkheid verschaffen. "Daarover is er voorlopig geen grote update. Er is nog niets nieuws te melden over zijn terugkeer."

Voetbal kwam amper ter sprake

Bij Bayern willen ze vooral vermijden dat Kompany zich te snel opnieuw op het werk stort. "Hij blijft heel rustig, neemt de tijd om te herstellen en te rusten. Op dat vlak verandert er niets", aldus Danks.

Harry Kane werd dinsdagavond de eerste Bayern München-speler sinds Karl-Heinz Rummenigge in 1981 die de Gouden Bal in de wacht sleepte. Een bijzondere bekroning in woelige tijden voor de Duitse topclub, en zeker ook voor trainer Vincent Kompany.

In een Londense zaal die uitpuilde van de sterren, nam Harry Kane uitgebreid de tijd om Bayern München te bedanken. De club bezorgde hem eindelijk de eerste prijzen uit zijn carrière en tilde hem naar een nieuw niveau: de Engelse spits klokt er af op liefst 156 doelpunten en 40 assists in 159 wedstrijden.

Toch reserveerde Kane ook enkele bijzonder warme woorden voor Vincent Kompany. De twee stonden in Engeland nog als tegenstanders op het veld tijdens duels tussen Manchester City en Tottenham. Sinds Kane de Spurs inruilde voor Bayern, hielp 'Vince the Prince' hem als trainer opnieuw grenzen te verleggen.

Kane draagt Gouden Bal op aan Kompany

Kompany was de coach onder wie Kane zijn eerste trofee als prof veroverde. Nu is hij ook de trainer tijdens de Gouden Bal van de aanvaller. De Bayern-ster richtte zich daarom rechtstreeks tot de Belgische coach, die momenteel in het ziekenhuis ligt.

"Dank je wel, Vinnie. Ik denk dat je nog altijd in het ziekenhuis bent, dus ik wens je een spoedig herstel toe. Ik hoop dat deze Gouden Bal je wat extra energie heeft gegeven. De manier waarop we trainen en waarop jij ons pusht om beter te worden...", verklaarde Kane.

Hij sloot af met een emotionele boodschap: "Sinds jij mijn coach bent, ben ik gegroeid als speler en als mens. Dit alles is dankzij jou." Kompany zal niet lang zijn opgebleven om zijn gezondheid en slaapritme te beschermen, maar zijn ochtend zal ongetwijfeld een gouden randje hebben gehad.

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