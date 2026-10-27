Belgische voetbalgeschiedenis! Union troeft Club Brugge af met deze financiële transactie!

Union SG heeft het boekjaar 2025-2026 afgesloten met een winst van maar liefst 41 miljoen euro. Nooit eerder maakte een Belgische club zoveel winst in één boekjaar.

Union SG heeft de jaarrekening voor boekjaar 2025-2026 neergelegd. Les Unionistes maakten een winst van maar liefst 41 miljoe miljon euro.

Daarmee zetten de Brusselaars niet alleen sportief de voet naast Club Brugge. Ook op financieel vlak wordt blauw-zwart afgetroefd. Nooit eerder maakte een Belgische club zoveel winst in één boekjaar.

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Union maakte maar liefst twaalf miljoen euro meer winst dan de eerste achtervolger KRC Genk. De Limburgers klopten in boekjaar 2019-2020 af op 29 miljoen euro.



Club Brugge vervolledigt dan weer het podium in de rangschikking aller tijden. In boekjaar 2019-2020 haalden de West-Vlamingen een nettowinst van 24 miljoen euro op.

Club Brugge blijft dé koning op lange termijn

Al moeten we wél een kanttekening maken. Club Brugge blijft de koning op financieel vlak. De regerende Belgische landskampioen maakte al elf seizoenen op rij winst. Al blijft het wachten op de laatste jaarrekening.