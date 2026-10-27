Crisisberaad bij Manchester United is voorbij: 'Dit is de beslissing over het lot van Michael Carrick'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Crisisberaad bij Manchester United is voorbij: 'Dit is de beslissing over het lot van Michael Carrick'
Foto: © photonews
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Een verrassing van formaat op Old Trafford. Michael Carrick blijft (tot nader order) aan als coach van Manchester United. Al beginnen de roodhemden best wel te winnen...

Manchester United hield een crisisberaad met één punt op de agenda: de positie van Michael Carrick. Alles en iedereen was er al van overtuigd dat de coach ontslagen zou worden.

The Red Devils krijgen dezer dagen de ene dreun na de andere. De gevallen grootmacht kampeert momenteel op een zestiende plaats in de Premier League.

De fans van Manchester United steunen Michael Carrick wél nog...

Afgelopen weekend verloor Manchester United met 0-3 - op eigen veld nota bene - van AFC Bournemouth. Daarbovenop gooiden de spelers de coach onder de bus.

De Engelse media weten dat de bestuurders van Manchester United hebben besloten om (voorlopig) door te gaan met Carrick. De fans van The Red Devils zongen hun coach wél nog toe afgelopen weekend. Heeft dat de doorslag gegeven? 

michael carrick

Of is er simpelweg nog geen akkoord met een nieuwe oefenmeester? Antonio Conte wordt genoemd als dé topkandidaat om het roer op Old Trafford over te nemen. De Italiaan reageerde ondertussen zelf ook al op de geruchten.

Lees ook... Wordt Antonio Conte de nieuwe coach van Manchester United? Italiaan reageert zelf op geruchten

Voor de interlandbreak kruist Manchester United de degens met achtereenvolgens Chelsea FC, AS Roma en Aston Villa. Moeten we er een tekening bij maken dat Carrick die wedstrijden best kan winnen?

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