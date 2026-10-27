‘De President’ is klaar voor de tweede ronde: zo gaf Relebohile Mofokeng Union een nieuwe dimensie

‘De President’ is klaar voor de tweede ronde: zo gaf Relebohile Mofokeng Union een nieuwe dimensie
Foto: © photonews
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Relebohile Mofokeng drukte opnieuw zijn stempel bij Union Saint-Gilloise tegen Cercle Brugge. De Zuid-Afrikaan koppelt rendement aan techniek en onvoorspelbaarheid. En nu hij ook nog met het hoofd scoort, lijken zijn mogelijkheden helemaal niet meer te beperken.

Union Saint-Gilloise moest zich dit seizoen voorin haast voortdurend heruitvinden. Promise David vertrok naar Brighton, Mohammed Fuseini trok in de slotfase van de transferperiode naar Derby County, terwijl Ilan Hurtevent geblesseerd raakte. Kevin Rodriguez kampte sinds de start van het seizoen met persoonlijke problemen en blessures, en Mateo Biondic zal maandenlang niet inzetbaar zijn. David Hubert kreeg al heel wat te verwerken.

Toch blijft Union aanvallend indruk maken. De Brusselaars zijn met 27 doelpunten in negen wedstrijden veruit de productiefste ploeg in de Pro League. Ook op het Europese toneel ligt het tempo hoog: acht goals in drie duels.

Meer variatie in de aanval van Union

In dat offensieve geheel is Mofokeng een van de meest stabiele pionnen. Bij Union krijgen nieuwkomers doorgaans tijd om te wennen, om pas in hun tweede seizoen echt door te breken. De Zuid-Afrikaanse international wacht daar niet op en levert nu al een duidelijke meerwaarde.

Tegen Cercle Brugge toonde hij dat nog maar eens met een doelpunt en een assist. Vooral zijn eigen treffer sprong in het oog: Mofokeng lobde de bal met een kopbal in één tijd over de doelman. Een verrassend wapen, zeker voor de kleinste speler op het veld.

Mofokeng Relebohile
© photonews

“Het zit gewoon in je hoofd. Als je wil scoren, dan zal je scoren”, vertelde hij na afloop aan DAZN. In de kleedkamer van Union en binnen de erg actieve Zuid-Afrikaanse community op de sociale media van de club draagt hij niet voor niets de bijnaam ‘President’.

Zijn bijdrage gaat wel veel verder dan goals en assists. Wat Mofokeng toevoegt, valt niet altijd in cijfers te vatten. Promise David en Mohammed Fuseini maakten Union gevaarlijk met hun diepe loopacties, maar daardoor werd het aanvalsspel soms ook voorspelbaarder. Mofokeng, afkomstig uit Sharpeville, brengt meer afwisseling.

Mofokeng laat ploegmaats beter renderen

Met zijn explosiviteit op de eerste meters en zijn technische bagage is hij een uitstekend aanspeelpunt in de combinaties door het centrum. Mofokeng maakt zijn ploegmaats beter, versnelt het spel in de laatste zone en zakt geregeld ook verder terug om mee op te bouwen.

Zijn heatmap tegen Cercle Brugge bevestigde dat beeld, net als in zijn vorige optredens. Mofokeng bestrijkt een groot gebied: hij zakt uit naar het middenveld om een numeriek overwicht te creëren en de bal bij de verdediging op te halen. Op links zoekt hij geregeld de combinatie met Guilherme en soms met Zeneli. Tegelijk duikt hij slim de zestien in, waar verdedigers vaak vooral oog hebben voor de echte spits.

De afwezigheid van Biondic weegt door

In dat opzicht is de langdurige afwezigheid van Biondic een stevige tegenvaller voor Union én voor Mofokeng. Beide spelers vonden elkaar vlot op het veld. Om tegenstanders te blijven verrassen, kan Union ook rekenen op Raul Florucz, die eveneens creatief is aan de bal. De vraag is alleen of die samenwerking even snel dezelfde vanzelfsprekendheid zal krijgen.

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Relebohile Mofokeng

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