Dromen mag, dromen kan? "Union SG en Club Brugge hebben meer kwaliteit"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Dromen mag, dromen kan? "Union SG en Club Brugge hebben meer kwaliteit"
Foto: © photonews
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KAA Gent staat ook na negen speeldagen nog steeds alleen op kop in de Jupiler Pro League. De kloof met Charleroi en Anderlecht op plaatsen vier en vijf is bovendien wat groter geworden. 25 op 27, daar kan je mee thuiskomen. Maar hoe hoog mogen de Buffalo's nu écht dromen?

KAA Gent is met 25 op 27 heel goed aan het seizoen begonnen. Toch willen ze bij de Buffalo's niet te hoog van de toren blazen. "Onze doelstellingen blijven dezelfde", aldus Rik De Mil zeer duidelijk over de zaak na de 4-0 zege tegen RSC Anderlecht.

Rest de vraag: van wat mag Gent dromen? De kloof met nummer vijf Anderlecht is negen punten en ook Charleroi staat ondertussen op vier eenheden. Maar: Club Brugge en Union SG hebben hun start ook wel absoluut niet gemist.

Union SG en Club Brugge hebben meer kwaliteit dan KAA Gent

"KAA Gent speelt zeker goed mee, maar voor mij zijn ze geen titelkandidaat", aldus Franky Van der Elst in Een-Tweetje over de zaak. Volgens hem zijn er twee duidelijke favorieten op de titel en daar hoort KAA Gent niet bij.

"Union SG en Club Brugge zijn gewoon beter. Zij zullen volgens mij voor de titel spelen", is The Fox klaar en duidelijk. "Voor mij staan zij nog altijd wat verder dan Gent, maar KAA Gent doet het wel goed onder De Mil. HIj zag vorig jaar wat Gent nodig had. Ik voorspel voor hen dus wel de derde plaats.

Ook het panel van 90 Minutes denkt dat het moeilijk zal worden voor KAA Gent om de titel te pakken

Daarin wordt hij ook bijgesprongen door heel wat andere analisten, die KAA Gent wel goed aan het seizoen zagen beginnen maar toch ergens het gevoel hebben dat met name Club Brugge (en ook wel Union SG) in de fase van de waarheid op en over de Oost-Vlamingen zullen raken.

"KAA Gent? Gewoon dromen, jong. Je moet gewoon hopen dat de fantastische CL-campagne van Club Brugge hen punten gaat kosten. Ik denk dat het moeilijk gaat worden, maar wie weet. Ze mogen nu als doelstelling toch minstens die derde plaats stellen? Al snap ik ook dat het bestuur dat niet moet aanpassen", opperde Sam Kerkhofs enigszins hoopvol.

Waarop Filip Joos meteen riposteerde in 90 Minutes: "Union en Club Brugge zijn nog beter. Maar inderdaad, ik zie er Charleroi, Genk of Standard niet over gaan. Dus het zou van Anderlecht moeten komen dan om niet minstens derde te worden."

Waar ziet u KAA Gent eindigen dit seizoen?

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