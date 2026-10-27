Een buitenkans? Publiekslieveling van RSC Anderlecht zoekt naar club

Stefano Okaka liet tien jaar geleden een sterke indruk na bij Anderlecht. De inmiddels 37-jarige Italiaan is nog niet van plan om zijn schoenen aan de haak te hangen, maar wacht sinds juni wel op een nieuwe werkgever.

Voor veel Anderlecht-supporters blijft Stefano Okaka een naam die herinneringen oproept. De Italiaanse spits speelde slechts één seizoen in het Lotto Park, maar groeide in die korte periode uit tot een van de smaakmakers bij paars-wit.

In het seizoen waarin de ploeg van Besnik Hasi als tweede eindigde, na Club Brugge onder Michel Preud'homme, vond Okaka liefst 17 keer de weg naar doel. Zijn bijdrage beperkte zich niet tot goals: met zijn fysieke spel, balvastheid en werkkracht was hij een aanspeelpunt voor de hele aanval.

Van Anderlecht naar de Premier League

Anderlecht verzilverde die prestaties een jaar later met een transfer naar Watford, dat ongeveer zes miljoen euro betaalde voor de aanvaller. Okaka verzamelde ook vijf caps voor Italië onder bondscoach Antonio Conte.

Na zijn passage in Engeland kwam de voormalige belofte van AS Roma nog uit voor Udinese en Istanbul Basaksehir. Daarna bleef hij twee jaar zonder club, tot Ravenna hem vorig seizoen een nieuwe kans bood.

Geen verlengd verblijf bij Ravenna

In de Serie C was Okaka geen vaste waarde. Hij sloot het seizoen af met drie doelpunten. Dit seizoen leek hij bij Ravenna mogelijk een opvallend aanvalskoppel te kunnen vormen met Ronaldinho, samen goed voor 83 jaar, na de opmerkelijke terugkeer van de Braziliaan.





Daar komt het echter niet van. Ravenna besloot het contract van Okaka niet te verlengen. De 37-jarige spits wil nog niet stoppen met voetballen, maar heeft sinds zijn vertrek in juni nog geen nieuwe club gevonden. Een buitenkans voor de Belgische teams die hem zouden in huis willen halen?