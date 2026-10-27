Gewezen sterke man van Anderlecht geniet eindelijk van grote terugkeer

Wesley Hoedt komt dit seizoen uit voor AZ. De Nederlander keerde na elf jaar in het buitenland terug naar zijn thuisland, al moest hij tijdens de seizoensstart geduldig wachten op zijn kans. Nu lijkt hij eindelijk opnieuw door te breken.

Bij zowel Antwerp als Anderlecht liet Wesley Hoedt in de Pro League zien wat voor een verdediger hij is: dominant, mondig en met een uitgesproken persoonlijkheid. Die temperamentvolle kant speelde hem bij Sporting Anderlecht uiteindelijk ook parten. Enkele fouten en een soms te explosief karakter maakten een langer verblijf in het Astridpark onmogelijk.

Anderlecht verkocht de Nederlandse verdediger vervolgens voor twee miljoen euro aan Watford. Nadien trok Hoedt onder meer naar Al-Shabab, waar hij tijdens het voorbije seizoen nog samenwerkte met Olivier Renard.

Terug naar Alkmaar, waar zijn loopbaan begon

Die samenwerking in Saudi-Arabië bleef niet lang duren. Afgelopen zomer koos Hoedt voor een terugkeer naar Nederland, elf jaar nadat hij er vertrok om een buitenlandse carrière uit te bouwen.

De verdediger werd geboren in Alkmaar en brak ook door bij AZ. Nu is hij dus terug bij de club van zijn geboortestad, die hem destijds lanceerde richting Lazio en later Southampton.

Geduld nodig voor eerste Eredivisie-minuten

Ondanks zijn ervaring en zijn verleden bij de club begon Hoedt het seizoen bij AZ op de bank. Tot afgelopen weekend had de voormalige speler van Anderlecht zelfs nog geen minuut in de Eredivisie gespeeld.





Tegen Twente kwam daar verandering in. Hoedt verscheen opnieuw aan de aftrap voor AZ, 4179 dagen na zijn vorige wedstrijd voor de Alkmaarders. Het werd evenwel geen feestelijke comeback: FC Twente, onder leiding van John van den Brom, won met 0-2.