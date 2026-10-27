HISTORISCH: Na twintig jaar is Club Brugge begonnen aan nieuw stadion, Brugs burgemeester komt met update

Club Brugge is vandaag begonnen aan de eerste voorbereidende werken voor het nieuwe voetbalstadion. De Belgische landskampioen heeft er een calvarietocht van meer dan twintig jaar opzitten. In één woord: historisch

Club Brugge wil in 2029 de intrek nemen in een gloednieuwe voetbaltempel. Het nieuwe stadion moet naast het huidige Jan Breydelstadion worden opgetrokken.

En die werken zijn gestart. Het Laatste Nieuws bevestigt dat Club Brugge vandaag is begonnen met de eerste voorbereidende werken. Zo worden de sleuven voor archeologisch onderzoek al getrokken.

Enkel nog wachten op de erfpachtovereenkomst

"Ook de werfzone kan al worden afgebakend", klinkt het bij Dirk De fauw (burgemeester van Brugge, nvdr.). "Wanneer de erfpachtovereenkomst van de stad Brugge wordt opgeleverd? Er moeten nog enkele details worden uitgewerkt."

De effectieve werken zullen vanaf januari 2027 starten. Het nieuwe stadion zal uiteindelijk plaats bieden aan 40.116 fans.

Cercle Brugge heeft trainingsvelden verlaten, maar heeft nog géén nieuwe thuis



Ondertussen is Cercle Brugge eveneens verhuisd. Of beter gezegd: De Vereniging is vertrokken van de trainingsvelden waar het nieuwe stadion zal opgetrokken worden. De groenhemden zijn wél nog op zoek naar een nieuwe thuishaven.