Mario Stroeykens openhartig over de paars-witte rollercoaster waar hij dit seizoen zelf op zit

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Mario Stroeykens openhartig over de paars-witte rollercoaster waar hij dit seizoen zelf op zit
Foto: © photonews
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Mario Stroeykens heeft zichzelf opnieuw op het voorplan geknokt bij RSC Anderlecht. De 22-jarige middenvelder bleef zelf altijd geloven in zijn kwaliteiten en reageert zelf op de rollercoaster waarop hij dit seizoen al heeft gezeten.

Mario Stroeykens werd door Antoine Sibierski openlijk naar de uitgang begeleid. Uiteindelijk kwam er tijdens de zomermercato geen oplossing uit de bus voor het jeugdproduct van paars-wit. 

Het leek een héél lange eerste seizoenshelft te worden voor Stroeykens. Tot Vitor Bruno er opeens voor koos om hem als controlerende middenvelder voor de leeuwen te gooien. 

Van de tribune naar... de basiself

Op het veld van Cercle Brugge viel Stroeykens in. Sindsdien stond de middenvelder in de basis bij elke wedstrijd - achtereenvolgens: Dinamo Zagreb, Beerschot VA, Jagiellonia Bialystok en KAA Gent - van Anderlecht

"Soms loopt het goed en soms loopt het heel wat minder", trapt Stroeykens bij Sporza een open deur in. "Laat ons zeggen dat dat bij de voetballerij hoort.

Laat ons zeggen dat het bij de voetballerij hoort

Mario Stroeykens


Stroeykens heeft zich op training opnieuw in de kijker geknokt. "Ik ben iemand die altijd héél hard werkt op training. Daarom sta ik nu opnieuw op het veld. Ik heb gewacht op die kans. Hopelijk kan ik in de ploeg blijven."

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