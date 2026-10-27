'Onrust bij Norwich: opmerkelijke werkwijze van Philippe Clement zorgt voor groeiende onvrede in kleedkamer'

Philippe Clement heeft zijn hachje als coach van Norwich City gered. Al klinkt er steeds meer onvrede over de Belgische coach uit de kleedkamer van de Engelse tweedeklasser.

Philippe Clement reanimeerde Norwich City vorig seizoen. The Canaries vochten tegen de degradatie, maar kenden een zorgeloos seizoenseinde sinds de komst van onze landgenoot.

Meer zelfs: Norwich stak in het tussenseizoen niet onder stoelen of banken dat er werd gedroomd van promotie naar de Premier League. De realiteit is echter dat The Canaries opnieuw het degradatiespook zien ronddwalen op Carrow Road.

Broodnodige zege om Philippe Clement uit de wind te zetten, maar...

Norwich won afgelopen weekend met 3-1 van Charlton Athletic. Die zege was broodnodig voor Clement om een ontslag te vermijden. Al klinkt er onvrede uit de kleedkamer over de werkwijze van onze landgenoot.

The Daily Mail weet dat de spelersgroep de werddruk matig kan appreciëren. Vooral de lange dagen én vooral de weinig vrije dagen zijn een doorn in het oog van de spelers. Ter illustratie: in december van vorig jaar was er slechts één vrije dag.

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Een week na het einde van het seizoen werden de spelers alweer op de club gebracht voor een bootcamp. Tijdens de recente interlandbreak van drie weken was er amper plaats voor vrije dagen.





Op dagen dat er tijdens die interlandbreak niet werd getraind belegde Clement vergaderingen die tot zeven uur lang duurden. De volledige voetbalafdeling - inclusief de spelers - waren daarop verplicht aanwezig.

Philippe Clement heeft de steun van zijn spelersgroep nodig

Voor de overwinning van afgelopen weekend verloor Norwich zes opeenvolgende wedstrijden. Enkel een reeks met overwinningen kan de perceptie rond onze landgenoot draaien. En daar heeft Clement de steun van de spelersgroep voor nodig.