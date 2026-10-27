Opvolger Tresoldi: Club Brugge wil ex-speler JPL - Anderlecht op vinkentouw?

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| 7 reacties
Opvolger Tresoldi: Club Brugge wil ex-speler JPL - Anderlecht op vinkentouw?
Foto: © photonews

Het laatste woord is nog niet gezegd over Pape Moussa Fall. De gewezen speler van La Louvière zou opnieuw in de belangstelling staan van Club Brugge. Zij zien in hem een mogelijke opvolger voor Nicolo Tresoldi, die aankomende zomer meer dan waarschijnlijk zal vertrekken.

Aernout Van Lindt

Club Brugge is op zoek naar opvolger Tresoldi komende zomer

De interesse in Pape Moussa Fall is al lang niet meer nieuw voor Club Brugge. De wetenschap is duidelijk: Tresoldi zal komende zomer vertrekken. En na de voorbije jaren is het nog maar de vraag of Romeo Vermant zal willen blijven op Jan Breydel.

Wil hij het risico lopen nog eens tweede viool te spelen na een andere spits? Dat lijkt er niet op. En dus zal hij ofwel garanties moeten krijgen, of vertrekken. En dan komen er twee plaatsen vrij in de kern. Pape Moussa Fall is daarbij een van de namen die ondertussen al weken blijft circuleren. Blauw-zwart zou hem op de radar hebben staan en gaan scouten in Frankrijk. En wat doet Anderlecht dan?

Het laatste woord is nog niet gezegd over Pape Moussa Fall. De gewezen speler van La Louvière zou opnieuw in de belangstelling staan van Club Brugge. Zij zien in hem een mogelijke opvolger voor Nicolo Tresoldi, die aankomende zomer meer dan waarschijnlijk zal vertrekken.

De 22‑jarige Pape Moussa Fall staat onder contract bij FC Metz tot juni 2029 en werkte vorig seizoen een uitleenbeurt af bij La Louvière. Volgens L’Équipe probeerde Metz hem vorig jaar nog vervroegd terug te halen, maar La Louvière verzette zich tegen een vroegtijdige stopzetting van het akkoord.

Veel interesse in ex-speler La Louvière

Anderlecht volgde de speler actief en zag in hem een potentiële versterking voor de aanvalslinie. Ook Club Brugge houdt de evolutie van het dossier in de gaten. Beide clubs monitorden de situatie omdat een vroegtijdige terugkeer naar Metz de markt kon openen.

Zover kwam het uiteindleijk niet, want de speler bleef gewoon bij La Louvière. Ondertussen zit hij wél opnieuw bij Metz en doet hij het ook al niet slecht in de Ligue 2 voor dat team. De marktwaarde van de speler bedraagt op dit moment volgens Transfermarkt negen miljoen euro.

Club Brugge blijft azen op Pape Moussa Fall

Een jaar geleden was dat nog 'amper' 500.000 euro, waardoor de aanvaller steeds meer waard is beginnen te worden. En volgens Ekrem Konur is er ook op dit moment nog interesse van Club Brugge om de speler in huis te halen.

Of ook Anderlecht nog interesse heeft? Dat is niet geweten. Maar Club Brugge heeft wel af te rekenen met de concurrentie van Galatasaray, Mainz, Lille en Lorient. Daardoor wordt het niet evident voor blauw-zwart om hem in huis te halen.

7 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Ligue 2
Ligue 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Club Brugge
Pape Moussa Fall

Meer nieuws

Anderlecht stelt Vitor Bruno voor ultimatum, maar ... negen op negen is niét noodzakelijk

Anderlecht stelt Vitor Bruno voor ultimatum, maar ... negen op negen is niét noodzakelijk

23:00
Mario Stroeykens openhartig over de paars-witte rollercoaster waar hij dit seizoen zelf op zit

Mario Stroeykens openhartig over de paars-witte rollercoaster waar hij dit seizoen zelf op zit

21:45
Zetten deze cijfers en statistieken Vito Bruno aan het denken? Dit moet de basiself van RSC Anderlecht worden

Zetten deze cijfers en statistieken Vito Bruno aan het denken? Dit moet de basiself van RSC Anderlecht worden

20:00
6
HISTORISCH: Na twintig jaar is Club Brugge begonnen aan nieuw stadion, Brugs burgemeester komt met update

HISTORISCH: Na twintig jaar is Club Brugge begonnen aan nieuw stadion, Brugs burgemeester komt met update

19:45
1
Wanneer maakt Nicolo Tresoldi zijn toptransfer? 'Club Brugge én speler hebben deze héél duidelijke voorkeur'

Wanneer maakt Nicolo Tresoldi zijn toptransfer? 'Club Brugge én speler hebben deze héél duidelijke voorkeur'

22:00
1
Romelu Lukaku krijgt nieuwe trainer: Fenerbahçe gooit het roer om

Romelu Lukaku krijgt nieuwe trainer: Fenerbahçe gooit het roer om

22:45
Union-CEO windt er geen doekjes om: "Dat hebben we snel nodig om te blijven groeien"

Union-CEO windt er geen doekjes om: "Dat hebben we snel nodig om te blijven groeien"

22:30
"Weg met het Calimero-gevoel: dat is het mooiste aan het tijdperk Bart Verhaeghe"

"Weg met het Calimero-gevoel: dat is het mooiste aan het tijdperk Bart Verhaeghe"

18:20
'Al Nassr verdrinkt in schulden: Amerikaanse voetbalgigant én Cristiano Ronaldo in beeld voor overname'

'Al Nassr verdrinkt in schulden: Amerikaanse voetbalgigant én Cristiano Ronaldo in beeld voor overname'

22:15
Alderweireld over zes seizoenen met Harry Kane: "Iedere dag opnieuw at hij datzelfde gerecht"

Alderweireld over zes seizoenen met Harry Kane: "Iedere dag opnieuw at hij datzelfde gerecht"

21:30
Crisisberaad bij Manchester United is voorbij: 'Dit is de beslissing over het lot van Michael Carrick'

Crisisberaad bij Manchester United is voorbij: 'Dit is de beslissing over het lot van Michael Carrick'

21:15
'Onrust bij Norwich: opmerkelijke werkwijze van Philippe Clement zorgt voor groeiende onvrede in kleedkamer'

'Onrust bij Norwich: opmerkelijke werkwijze van Philippe Clement zorgt voor groeiende onvrede in kleedkamer'

21:00
Van miljoenenflop naar... sensatie: Het gaat plots héél snel voor Mika Godts bij PSG

Van miljoenenflop naar... sensatie: Het gaat plots héél snel voor Mika Godts bij PSG

20:45
4
Transferstrijd tussen Club Brugge en Anderlecht? Beide clubs houden Portugese middenvelder in de gaten

Transferstrijd tussen Club Brugge en Anderlecht? Beide clubs houden Portugese middenvelder in de gaten

12:20
'Villarreal komt (opnieuw) met miljoenen zwaaien in Jupiler Pro League en maakt van deze speler prioriteit'

'Villarreal komt (opnieuw) met miljoenen zwaaien in Jupiler Pro League en maakt van deze speler prioriteit'

20:30
🎥 Dit is de reactie van Yamal bij de bekendmaking van Harry Kane als winnaar van De Gouden Bal

🎥 Dit is de reactie van Yamal bij de bekendmaking van Harry Kane als winnaar van De Gouden Bal

20:15
6
Belgische voetbalgeschiedenis! Union troeft Club Brugge af met deze financiële transactie!

Belgische voetbalgeschiedenis! Union troeft Club Brugge af met deze financiële transactie!

19:30
8
Dromen mag, dromen kan? "Union SG en Club Brugge hebben meer kwaliteit"

Dromen mag, dromen kan? "Union SG en Club Brugge hebben meer kwaliteit"

18:00
Wordt Antonio Conte de nieuwe coach van Manchester United? Italiaan reageert zelf op geruchten

Wordt Antonio Conte de nieuwe coach van Manchester United? Italiaan reageert zelf op geruchten

19:15
Gewezen sterke man van Anderlecht geniet eindelijk van grote terugkeer

Gewezen sterke man van Anderlecht geniet eindelijk van grote terugkeer

17:00
Standard gooit de boeken helemaal open en komt met lekker nieuws

Standard gooit de boeken helemaal open en komt met lekker nieuws

19:00
2
‘De President’ is klaar voor de tweede ronde: zo gaf Relebohile Mofokeng Union een nieuwe dimensie

‘De President’ is klaar voor de tweede ronde: zo gaf Relebohile Mofokeng Union een nieuwe dimensie

18:40
60 miljoen: speelt Club Brugge Tresoldi deze winter kwijt? Topclubs kloppen aan, analisten weten het zeker

60 miljoen: speelt Club Brugge Tresoldi deze winter kwijt? Topclubs kloppen aan, analisten weten het zeker

14:20
Een buitenkans? Publiekslieveling van RSC Anderlecht zoekt naar club

Een buitenkans? Publiekslieveling van RSC Anderlecht zoekt naar club

13:40
13
Vreemde uitspraken van Bruno of niet? "Beste halfuur van het seizoen"

Vreemde uitspraken van Bruno of niet? "Beste halfuur van het seizoen"

15:20
3
📷 Tessa Wullaert schittert als nooit tevoren: "Carrière kan niet meer stuk"

📷 Tessa Wullaert schittert als nooit tevoren: "Carrière kan niet meer stuk"

17:40
🎥 Wat een ingeving: tien dagen na match tegen Union doet hij dit

🎥 Wat een ingeving: tien dagen na match tegen Union doet hij dit

17:20
Live. Transfernieuws 27/10: Ex-speler Westerlo op radar van grote clubs

Live. Transfernieuws 27/10: Ex-speler Westerlo op radar van grote clubs

16:50
RWDM-supporters halen uit naar Standard

RWDM-supporters halen uit naar Standard

16:40
Peter Vandenbempt zag geen goed Genk en Standard: "Maar dat is te gek voor woorden"

Peter Vandenbempt zag geen goed Genk en Standard: "Maar dat is te gek voor woorden"

16:20
Ruud Vormer al onder druk: zijn avontuur verloopt moeizaam

Ruud Vormer al onder druk: zijn avontuur verloopt moeizaam

12:00
🎥 Ex-speler Gent en Kortrijk is het helemaal kwijt en pakt uit met vuistslag tijdens wedstrijd

🎥 Ex-speler Gent en Kortrijk is het helemaal kwijt en pakt uit met vuistslag tijdens wedstrijd

16:00
🎥 Filip Joos zag getreiter van Diakhon voor rood Vanwesemael: "Dat is echt kleuterklas"

🎥 Filip Joos zag getreiter van Diakhon voor rood Vanwesemael: "Dat is echt kleuterklas"

13:20
7
🎥 Chaos in Turkije: topper eindigt met zware vechtpartij, Lukaku mengt zich in debatten

🎥 Chaos in Turkije: topper eindigt met zware vechtpartij, Lukaku mengt zich in debatten

15:00
Assistent komt met update over Kompany

Assistent komt met update over Kompany

14:40
1
Rik De Mil is stellig en herhaalt de doelstellingen van KAA Gent

Rik De Mil is stellig en herhaalt de doelstellingen van KAA Gent

14:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Ligue 2

 Speeldag 10
Dunkerque Dunkerque 1-1 Metz Metz
Sochaux Sochaux 1-3 Annecy FC Annecy FC
Pau Pau 2-1 Grenoble Grenoble
Clermont FC Clermont FC 0-2 Guingamp Guingamp
Nancy Nancy 1-0 Laval Laval
Dijon Dijon 1-2 Rodez Rodez
Saint-Etienne Saint-Etienne 1-0 Nantes Nantes
Montpellier Montpellier 2-1 Red Star 93 Red Star 93
Boulogne Boulogne 1-1 Reims Reims

Nieuwste reacties

Goro Goro over Van miljoenenflop naar... sensatie: Het gaat plots héél snel voor Mika Godts bij PSG Canard-i Canard-i over Zetten deze cijfers en statistieken Vito Bruno aan het denken? Dit moet de basiself van RSC Anderlecht worden TatstOn TatstOn over 🎥 Dit is de reactie van Yamal bij de bekendmaking van Harry Kane als winnaar van De Gouden Bal JaKu JaKu over Wouter Vrancken ergert zich aan verhalen rond Kompany Thomme Thomme over Belgische voetbalgeschiedenis! Union troeft Club Brugge af met deze financiële transactie! jawaddedadde jawaddedadde over Wanneer maakt Nicolo Tresoldi zijn toptransfer? 'Club Brugge én speler hebben deze héél duidelijke voorkeur' Green kill Green kill over HISTORISCH: Na twintig jaar is Club Brugge begonnen aan nieuw stadion, Brugs burgemeester komt met update Borak Borak over Bestuur Anderlecht legt dan toch druk op Vitor Bruno: zo kan hij zijn vel redden Geert66 Geert66 over Een buitenkans? Publiekslieveling van RSC Anderlecht zoekt naar club Borak Borak over Vreemde uitspraken van Bruno of niet? "Beste halfuur van het seizoen" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved