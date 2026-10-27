Opvolger Tresoldi: Club Brugge wil ex-speler JPL - Anderlecht op vinkentouw?

Het laatste woord is nog niet gezegd over Pape Moussa Fall. De gewezen speler van La Louvière zou opnieuw in de belangstelling staan van Club Brugge. Zij zien in hem een mogelijke opvolger voor Nicolo Tresoldi, die aankomende zomer meer dan waarschijnlijk zal vertrekken.