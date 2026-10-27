Peter Vandenbempt zag geen goed Genk en Standard: "Maar dat is te gek voor woorden"

Peter Vandenbempt zag ook dit weekend opnieuw heel wat voetbal. Daarbij zag hij ook de wedstrijd tussen KRC Genk en Standard met lede ogen aan. Een echt goede wedstrijd was het namelijk niet, zoveel was duidelijk volgens de man van de radio.

"Het was een vreemde wedstrijd en geen goede wat mij betreft, zeker niet voor de rust. Het was een verdiende overwinning voor Genk misschien wel, maar ik vond Genk niet echt goed voetballen", opende Peter Vandenbempt in Vandenbempt de debatten.

Peter Vandenbempt zag geen goed Genk

"Als je thuis tegen tien man zolang mag spelen, dan mag je toch wat meer verwachten. En zeker als je zelf in het zadel wordt geholpen en gehouden door een paar kapitale blunders bij Standard, dan verwacht je toch meer."

"Epolo ging zwaar in de fout in de eerste helft. Maar Genk is met 6 op 6 thuis én een bekerzege wel net op tijd op de rails gezet en Standard helemaal niet. Het is typisch vond ik de manier waarop de Rouches alweer verloren, nog eens gepakt werden op een stilstaande fase, zelf hun kansen niet afmaakten en dan sta je ineens met 0 op 12 na een veelbelovende competitiestart."

Moet Marc Wilmots slimmer zijn dan ontslag voor Euvrard?

"In de Franstalige media lees ik dat er vragen gesteld worden bij Euvrard … dat is te gek voor woorden. De manier waarop hij in de tweede helft met tien de strijd aangaat, drie wissels doorvoert en anders gaat spelen?", had hij ook al aangegeven.



"Dat was heel goed en met wat meer focus had het zelfs nog iets kunnen opleveren. Ik mag veronderstellen dat Marc Wilmots slimmer is dan dat en hem laat verder werken voor de thuiswedstrijden tegen Kortrijk en Beveren."