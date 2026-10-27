RWDM-supporters halen uit naar Standard

RWDM trekt zondag naar SL16, de beloften van Standard. De Molenbekenaars zullen hun ploeg daar niet kunnen steunen: op advies van de politie legde de Luikse burgemeester Willy Demeyer een wedstrijd achter gesloten deuren op.

Voor Sébastien Grandjean krijgt de verplaatsing naar SL16 een extra lading. De trainer van RWDM neemt het op tegen de U23 van Standard, een ploeg die hij in het seizoen 2024/25 zelf nog onder zijn hoede had. Na de nederlaag tegen Mons wacht hem dus opnieuw een duel met een club uit zijn verleden.

Op de tribunes zal het contrast met vorige week groot zijn. De bezoekende supporters mogen niet afreizen naar Luik, nadat burgemeester Willy Demeyer op aanraden van de politie besliste om de partij zonder publiek te laten spelen. Bij de RWDM-aanhang valt die beslissing bijzonder slecht.

RWDM-aanhang hekelt beslissing van Luikse burgemeester

In een open brief op sociale media noemen de Molenbeekse supporters de maatregel "onaanvaardbaar en diep onrechtvaardig". Volgens hen worden alle fans uitgesloten omdat de infrastructuur onvoldoende toelaat om beide supportersgroepen degelijk van elkaar te scheiden.

"Bij gebrek aan infrastructuur om de supporters correct te scheiden, kiest men voor de gemakkelijkste oplossing: iedereen voetbal ontzeggen", klinkt het scherp.

De aanhang stelt dat ze al contact probeerde op te nemen met Demeyer van zodra een wedstrijd achter gesloten deuren ter sprake kwam. Een antwoord bleef volgens hen uit. "Dat stilzwijgen is onaanvaardbaar en getuigt van een diep gebrek aan respect. We eisen uitleg, maar vooral concrete oplossingen."





"Supporters betalen voor organisatorische tekortkomingen"

De RWDM-fans erkennen dat veiligheid moet primeren, maar vinden niet dat een gesloten-deurenwedstrijd telkens het standaardantwoord kan zijn. "Waarom moeten supporters opdraaien voor organisatorische tekortkomingen en onaangepaste infrastructuur?", vragen ze zich af.

Volgens de Molenbekenaars mogen de gebreken rond organisatie en accommodatie niet op de rug van de fans terechtkomen. "Supporters zijn niet verantwoordelijk voor die problemen en mogen er ook niet de gevolgen van dragen."

De supporters vragen de burgemeester en de bevoegde instanties daarom om opnieuw rond de tafel te gaan met alle betrokken partijen. Hun doel is duidelijk: alsnog een formule vinden waarmee RWDM-supporters zondag welkom kunnen zijn in Luik.

Oproep voor gelijke behandeling

In de open brief klinkt ook frustratie over het gebrek aan communicatie. De supporters willen geen algemene verklaringen of een opgelegde beslissing zonder grondig onderzoek naar alternatieven. Ze vragen duidelijke antwoorden, concrete engagementen en maatregelen die volgens hen passen bij de situatie.

"Onze supporters verdienen respect. Onze club verdient een eerlijke behandeling. En het voetbal verdient beter dan lege tribunes omdat de verantwoordelijken geen passende oplossing vinden", luidt het besluit. "Dezelfde regels voor iedereen. Dezelfde rechten voor alle supporters."