Standard gooit de boeken helemaal open en komt met lekker nieuws

Standard heeft dinsdag via een mededeling aangekondigd dat de club zijn financiële herstel verderzet. De verliezen zijn opnieuw merkbaar teruggedrongen. Daar mogen ze na moeilijke jaren toch wel trots op zijn. En dat zijn ze ook wel.

Stamnummer 16 meldt dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Standard Luik maandag de gecontroleerde jaarrekening heeft goedgekeurd. Die cijfers hebben betrekking op het boekjaar dat werd afgesloten op 30 juni 2026. "De publicatie bij de Nationale Bank van België zal gebeuren volgens de wettelijke verplichtingen", laat Standard weten.

Verlies zakt verder onder Angelini

De Rouches boekten vorig seizoen een omzet van 30,9 miljoen euro. Het boekjaar werd afgesloten met een verlies van 9,3 miljoen euro, een duidelijke verbetering tegenover de voorbije seizoenen.

In 2024-2025 noteerde Standard nog een verlies van 13,3 miljoen euro. Een seizoen eerder liep dat tekort zelfs op tot 25 miljoen euro. Ook het operationele verlies daalde: dat kwam uit op 8 miljoen euro, nadat de werkingskosten met bijna 5 miljoen euro, of zowat tien procent, waren teruggebracht.

Standard wil kostenstructuur verder aanpakken

Volgens de Luikenaars bevestigen de cijfers de herstelkoers die werd ingezet nadat Giacomo Angelini de club in 2025 overnam. Tijdens het voorbije boekjaar was al publiek sprake geweest van een verwacht verlies van ongeveer 9 miljoen euro.



Standard wil die lijn ook de komende jaren aanhouden. De club wijst op een strikter beheer, een geleidelijke controle over de kostenstructuur en het verder stabiliseren van de financiën. Daarmee wil de Luikse traditieclub tegelijk een duurzamere basis leggen voor zijn sportieve én economische toekomst.