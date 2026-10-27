Standard hakt de knoop door over trainer Vincent Euvrard

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| 8 reacties
Standard hakt de knoop door over trainer Vincent Euvrard
Foto: © photonews
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Standard zit sportief in zwaar weer, maar Vincent Euvrard hoeft voorlopig niet voor zijn job te vrezen. Ondanks een pijnlijke nul op twaalf en toenemende kritiek van de supporters blijft de clubleiding achter de trainer staan. Dat meldt Sudinfo.

Op Sclessin groeit de frustratie over het spel van de Rouches. Standard mist volgens de kritiek lef en overtuiging, terwijl ook de tactische keuzes van Euvrard ter discussie staan. Tegen Genk slikte de ploeg bovendien voor de vierde keer op rij een tegendoelpunt na een stilstaande fase.

Standard blijft rekening houden met de moeilijke situatie

De clubleiding beseft dat de heropbouw tijd vraagt. Sportief directeur Marc Wilmots moet met beperkte middelen werken en zoekt vooral betaalbare spelers met groeipotentieel. De kern bestaat onder meer uit spelers uit lagere buitenlandse reeksen, jonge talenten en voetballers die terugkeren na langdurige blessures.

Ook in de kleedkamer zou Euvrard voorlopig nog voldoende steun genieten. Volgens de Waalse krant heeft de spelersgroep de trainer niet laten vallen. Dat is een belangrijke reden waarom Standard hem ondanks de tegenvallende resultaten niet meteen aan de deur zet.

Vier wedstrijden kunnen het verschil maken

Zijn krediet is evenwel niet onbeperkt. De komende vier wedstrijden worden cruciaal voor Euvrard en Standard. Tegen Kortrijk en Beveren wordt zes op zes verwacht, waarna de Rouches het opnemen tegen Lommel en in de beker op bezoek gaan bij La Louvière.


Vier overwinningen kunnen de rust op Sclessin herstellen, maar nieuw puntenverlies dreigt de druk op Euvrard fors op te voeren. Voorlopig krijgt hij dus nog tijd, al zal hij snel resultaten moeten boeken om het vertrouwen van club en supporters niet verder te verliezen.

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