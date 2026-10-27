Union-CEO windt er geen doekjes om: "Dat hebben we snel nodig om te blijven groeien"

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Union-CEO windt er geen doekjes om: "Dat hebben we snel nodig om te blijven groeien"
Foto: © photonews
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Union SG heeft het seizoen 2025-2026 afgesloten met een nettowinst van 42 miljoen euro na belastingen. Een bijzonder sterk financieel resultaat, al wijst CEO Philippe Bormans meteen ook op de volgende grote uitdaging voor de Brusselaars.

Union Saint-Gilloise boekte met 42 miljoen euro nettowinst na belastingen een historisch record. De campagne in de League Phase van de Champions League leverde de club fors wat inkomsten op. Ook de meerwaarden op spelers die tijdens de zomermercato van 2025 vertrokken, speelden een grote rol in dat resultaat.

Champions League en transfers stuwen winst omhoog

De financiële cijfers tonen hoe sterk Union de voorbije jaren is gegroeid, zowel sportief als commercieel. Europese inkomsten en een succesvolle transferstrategie zorgden samen voor een uitzonderlijk boekjaar in het Dudenpark.

Toch ziet de Brusselse club het recordbedrag niet enkel als een eindpunt. Union wil zijn financiële positie verder versterken en tegelijk de basis leggen voor een duurzame toekomst op het hoogste niveau.

Bormans: "Een stadion dat past bij onze ambities"

CEO Philippe Bormans reageerde op de clubwebsite tevreden op de bekendgemaakte jaarcijfers. Hij benadrukte dat het resultaat een verdienste is van de hele organisatie.

"Dit resultaat is het gevolg van het werk van de volledige club, op én naast het veld. Het stelt ons in staat onze financiële situatie te verbeteren en met vertrouwen aan de toekomst te bouwen."

De CEO plaatste er wel meteen een duidelijke kanttekening bij. "Maar het legt ook de limieten van ons huidige model bloot: als Union wil blijven groeien, heeft het een stadion nodig dat past bij zijn ambities", besloot Bormans.

Met vertrouwen naar boekjaar 2027

Union kijkt naar eigen zeggen met vertrouwen naar het boekjaar 2027. De club verwijst daarbij naar de zomermercato van 2026 en de deelname aan de Europa League dit seizoen.

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