Van miljoenenflop naar... sensatie: Het gaat plots héél snel voor Mika Godts bij PSG

Mika Godts heeft eindelijk zijn visitekaartje afgegeven bij PSG. De 21-jarige Rode Duivel kende een bijzonder moeizame start in de Franse hoofdstad, maar ontpopte zich maandagavond tegen Olympique Lyonnais tot de absolute smaakmaker. Met een doelpunt en een assist zette hij PSG op weg naar een 2-0-overwinning. En plots ziet zijn toekomst er helemaal anders uit.

PSG haalde Mika Godts afgelopen zomer voor een transfersom van 55 miljoen euro naar Frankrijk. De verwachtingen waren dan ook bijzonder hooggespannen. Maar de voormalige smaakmaker van Ajax botste al snel op de moordende concurrentie bij de Franse landskampioen. Met amper 203 speelminuten vóór de confrontatie met Lyon en drie opeenvolgende wedstrijden op de bank leek de Belgische aanvaller voorlopig veroordeeld tot een bijrol.

Is Mika Godts gelanceerd in Parijs na aarzelende start?

Maandagavond volgde echter een bijzonder overtuigend antwoord. Luis Enrique bracht Godts in minuut 57 tussen de lijnen en zag zijn landgenoot amper een kwartier later de openingstreffer voorbereiden. De Rode Duivel bediende Senny Mayulu, die PSG op voorsprong trapte. In minuut 84 maakte Godts het vervolgens helemaal af met zijn eerste doelpunt voor de Parijzenaars. Een invalbeurt die moeilijk indrukwekkender kon zijn.

Ook de Franse media waren bijzonder lovend. Le Parisien - dat eerder nog kritisch was voor de Belgische miljoenenaankoop - ziet in zijn prestatie mogelijk een belangrijk kantelpunt. Volgens de krant zou de wedstrijd tegen Lyon weleens het moment kunnen zijn waarop Godts zich definitief als speler van PSG heeft gepresenteerd. Ook L'Équipe en Foot Mercato benadrukken de beslissende impact van de jonge aanvaller.

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Bovendien krijgt Godts plots een onverwachte kans om zich in de basiself te knokken. Khvicha Kvaratskhelia liep vorige week tegen FC Barcelona een zware kruisbandblessure op en staat langdurig aan de kant. De Georgiër was een van zijn belangrijkste concurrenten op de linkerflank. Luis Enrique zal de komende maanden dus op zoek moeten naar oplossingen, en Godts heeft met zijn sterke invalbeurt alvast nadrukkelijk gesolliciteerd naar meer speelminuten.

Eén héél duidelijke opdracht: bevestigen, bevestigen en... bevestigen!

De grote vraag is nu of de Rode Duivel zijn uitstekende prestatie een vervolg kan geven. Zijn aanpassingsperiode aan het veeleisende systeem van Luis Enrique verliep moeizaam, maar de Spaanse trainer bleef volgens L'Équipe vertrouwen houden in zijn kwaliteiten. Met een doelpunt, een assist en een uitstekende beoordeling in de Franse kranten heeft Godts dat vertrouwen eindelijk beloond. Van een dure aankoop die nauwelijks aan spelen toekwam tot een potentiële basisspeler of zelfs sterkhouder?