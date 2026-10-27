Van miljoenenflop naar... sensatie: Het gaat plots héél snel voor Mika Godts bij PSG

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
| 4 reacties
Van miljoenenflop naar... sensatie: Het gaat plots héél snel voor Mika Godts bij PSG
Foto: © photonews
Word fan van PSG! 240

Mika Godts heeft eindelijk zijn visitekaartje afgegeven bij PSG. De 21-jarige Rode Duivel kende een bijzonder moeizame start in de Franse hoofdstad, maar ontpopte zich maandagavond tegen Olympique Lyonnais tot de absolute smaakmaker. Met een doelpunt en een assist zette hij PSG op weg naar een 2-0-overwinning. En plots ziet zijn toekomst er helemaal anders uit.

PSG haalde Mika Godts afgelopen zomer voor een transfersom van 55 miljoen euro naar Frankrijk. De verwachtingen waren dan ook bijzonder hooggespannen. Maar de voormalige smaakmaker van Ajax botste al snel op de moordende concurrentie bij de Franse landskampioen. Met amper 203 speelminuten vóór de confrontatie met Lyon en drie opeenvolgende wedstrijden op de bank leek de Belgische aanvaller voorlopig veroordeeld tot een bijrol.

Is Mika Godts gelanceerd in Parijs na aarzelende start?

Maandagavond volgde echter een bijzonder overtuigend antwoord. Luis Enrique bracht Godts in minuut 57 tussen de lijnen en zag zijn landgenoot amper een kwartier later de openingstreffer voorbereiden. De Rode Duivel bediende Senny Mayulu, die PSG op voorsprong trapte. In minuut 84 maakte Godts het vervolgens helemaal af met zijn eerste doelpunt voor de Parijzenaars. Een invalbeurt die moeilijk indrukwekkender kon zijn.

Ook de Franse media waren bijzonder lovend. Le Parisien - dat eerder nog kritisch was voor de Belgische miljoenenaankoop - ziet in zijn prestatie mogelijk een belangrijk kantelpunt. Volgens de krant zou de wedstrijd tegen Lyon weleens het moment kunnen zijn waarop Godts zich definitief als speler van PSG heeft gepresenteerd. Ook L'Équipe en Foot Mercato benadrukken de beslissende impact van de jonge aanvaller.

Godts Mika
© photonews


Bovendien krijgt Godts plots een onverwachte kans om zich in de basiself te knokken. Khvicha Kvaratskhelia liep vorige week tegen FC Barcelona een zware kruisbandblessure op en staat langdurig aan de kant. De Georgiër was een van zijn belangrijkste concurrenten op de linkerflank. Luis Enrique zal de komende maanden dus op zoek moeten naar oplossingen, en Godts heeft met zijn sterke invalbeurt alvast nadrukkelijk gesolliciteerd naar meer speelminuten.

Eén héél duidelijke opdracht: bevestigen, bevestigen en... bevestigen!

De grote vraag is nu of de Rode Duivel zijn uitstekende prestatie een vervolg kan geven. Zijn aanpassingsperiode aan het veeleisende systeem van Luis Enrique verliep moeizaam, maar de Spaanse trainer bleef volgens L'Équipe vertrouwen houden in zijn kwaliteiten. Met een doelpunt, een assist en een uitstekende beoordeling in de Franse kranten heeft Godts dat vertrouwen eindelijk beloond. Van een dure aankoop die nauwelijks aan spelen toekwam tot een potentiële basisspeler of zelfs sterkhouder?

4 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Ligue 1
Ligue 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
PSG
Mika Godts

Meer nieuws

Anderlecht stelt Vitor Bruno voor ultimatum, maar ... negen op negen is niét noodzakelijk

Anderlecht stelt Vitor Bruno voor ultimatum, maar ... negen op negen is niét noodzakelijk

23:00
Romelu Lukaku krijgt nieuwe trainer: Fenerbahçe gooit het roer om

Romelu Lukaku krijgt nieuwe trainer: Fenerbahçe gooit het roer om

22:45
Union-CEO windt er geen doekjes om: "Dat hebben we snel nodig om te blijven groeien"

Union-CEO windt er geen doekjes om: "Dat hebben we snel nodig om te blijven groeien"

22:30
'Al Nassr verdrinkt in schulden: Amerikaanse voetbalgigant én Cristiano Ronaldo in beeld voor overname'

'Al Nassr verdrinkt in schulden: Amerikaanse voetbalgigant én Cristiano Ronaldo in beeld voor overname'

22:15
Wanneer maakt Nicolo Tresoldi zijn toptransfer? 'Club Brugge én speler hebben deze héél duidelijke voorkeur'

Wanneer maakt Nicolo Tresoldi zijn toptransfer? 'Club Brugge én speler hebben deze héél duidelijke voorkeur'

22:00
1
Mario Stroeykens openhartig over de paars-witte rollercoaster waar hij dit seizoen zelf op zit

Mario Stroeykens openhartig over de paars-witte rollercoaster waar hij dit seizoen zelf op zit

21:45
Alderweireld over zes seizoenen met Harry Kane: "Iedere dag opnieuw at hij datzelfde gerecht"

Alderweireld over zes seizoenen met Harry Kane: "Iedere dag opnieuw at hij datzelfde gerecht"

21:30
Crisisberaad bij Manchester United is voorbij: 'Dit is de beslissing over het lot van Michael Carrick'

Crisisberaad bij Manchester United is voorbij: 'Dit is de beslissing over het lot van Michael Carrick'

21:15
'Onrust bij Norwich: opmerkelijke werkwijze van Philippe Clement zorgt voor groeiende onvrede in kleedkamer'

'Onrust bij Norwich: opmerkelijke werkwijze van Philippe Clement zorgt voor groeiende onvrede in kleedkamer'

21:00
'Villarreal komt (opnieuw) met miljoenen zwaaien in Jupiler Pro League en maakt van deze speler prioriteit'

'Villarreal komt (opnieuw) met miljoenen zwaaien in Jupiler Pro League en maakt van deze speler prioriteit'

20:30
🎥 Dit is de reactie van Yamal bij de bekendmaking van Harry Kane als winnaar van De Gouden Bal

🎥 Dit is de reactie van Yamal bij de bekendmaking van Harry Kane als winnaar van De Gouden Bal

20:15
6
Mika Godts doet eindelijk iedereen bij PSG zwijgen: Franse pers draait massaal kar

Mika Godts doet eindelijk iedereen bij PSG zwijgen: Franse pers draait massaal kar

09:00
2
Zetten deze cijfers en statistieken Vito Bruno aan het denken? Dit moet de basiself van RSC Anderlecht worden

Zetten deze cijfers en statistieken Vito Bruno aan het denken? Dit moet de basiself van RSC Anderlecht worden

20:00
6
HISTORISCH: Na twintig jaar is Club Brugge begonnen aan nieuw stadion, Brugs burgemeester komt met update

HISTORISCH: Na twintig jaar is Club Brugge begonnen aan nieuw stadion, Brugs burgemeester komt met update

19:45
1
Belgische voetbalgeschiedenis! Union troeft Club Brugge af met deze financiële transactie!

Belgische voetbalgeschiedenis! Union troeft Club Brugge af met deze financiële transactie!

19:30
8
Wordt Antonio Conte de nieuwe coach van Manchester United? Italiaan reageert zelf op geruchten

Wordt Antonio Conte de nieuwe coach van Manchester United? Italiaan reageert zelf op geruchten

19:15
Standard gooit de boeken helemaal open en komt met lekker nieuws

Standard gooit de boeken helemaal open en komt met lekker nieuws

19:00
2
‘De President’ is klaar voor de tweede ronde: zo gaf Relebohile Mofokeng Union een nieuwe dimensie

‘De President’ is klaar voor de tweede ronde: zo gaf Relebohile Mofokeng Union een nieuwe dimensie

18:40
"Weg met het Calimero-gevoel: dat is het mooiste aan het tijdperk Bart Verhaeghe"

"Weg met het Calimero-gevoel: dat is het mooiste aan het tijdperk Bart Verhaeghe"

18:20
Dromen mag, dromen kan? "Union SG en Club Brugge hebben meer kwaliteit"

Dromen mag, dromen kan? "Union SG en Club Brugge hebben meer kwaliteit"

18:00
📷 Tessa Wullaert schittert als nooit tevoren: "Carrière kan niet meer stuk"

📷 Tessa Wullaert schittert als nooit tevoren: "Carrière kan niet meer stuk"

17:40
🎥 Wat een ingeving: tien dagen na match tegen Union doet hij dit

🎥 Wat een ingeving: tien dagen na match tegen Union doet hij dit

17:20
Gewezen sterke man van Anderlecht geniet eindelijk van grote terugkeer

Gewezen sterke man van Anderlecht geniet eindelijk van grote terugkeer

17:00
Live. Transfernieuws 27/10: Ex-speler Westerlo op radar van grote clubs

Live. Transfernieuws 27/10: Ex-speler Westerlo op radar van grote clubs

16:50
RWDM-supporters halen uit naar Standard

RWDM-supporters halen uit naar Standard

16:40
Peter Vandenbempt zag geen goed Genk en Standard: "Maar dat is te gek voor woorden"

Peter Vandenbempt zag geen goed Genk en Standard: "Maar dat is te gek voor woorden"

16:20
🎥 Van bank naar hoofdrol: Mika Godts steelt de show bij PSG

🎥 Van bank naar hoofdrol: Mika Godts steelt de show bij PSG

26/10
🎥 Ex-speler Gent en Kortrijk is het helemaal kwijt en pakt uit met vuistslag tijdens wedstrijd

🎥 Ex-speler Gent en Kortrijk is het helemaal kwijt en pakt uit met vuistslag tijdens wedstrijd

16:00
Vreemde uitspraken van Bruno of niet? "Beste halfuur van het seizoen"

Vreemde uitspraken van Bruno of niet? "Beste halfuur van het seizoen"

15:20
3
Opvolger Tresoldi: Club Brugge wil ex-speler JPL - Anderlecht op vinkentouw?

Opvolger Tresoldi: Club Brugge wil ex-speler JPL - Anderlecht op vinkentouw?

15:40
7
🎥 Chaos in Turkije: topper eindigt met zware vechtpartij, Lukaku mengt zich in debatten

🎥 Chaos in Turkije: topper eindigt met zware vechtpartij, Lukaku mengt zich in debatten

15:00
Assistent komt met update over Kompany

Assistent komt met update over Kompany

14:40
1
Rik De Mil is stellig en herhaalt de doelstellingen van KAA Gent

Rik De Mil is stellig en herhaalt de doelstellingen van KAA Gent

14:00
60 miljoen: speelt Club Brugge Tresoldi deze winter kwijt? Topclubs kloppen aan, analisten weten het zeker

60 miljoen: speelt Club Brugge Tresoldi deze winter kwijt? Topclubs kloppen aan, analisten weten het zeker

14:20
Een buitenkans? Publiekslieveling van RSC Anderlecht zoekt naar club

Een buitenkans? Publiekslieveling van RSC Anderlecht zoekt naar club

13:40
13
🎥 Tifo KAA Gent loopt even fout - maar de toekomstige acties zijn verzekerd door recordbedrag

🎥 Tifo KAA Gent loopt even fout - maar de toekomstige acties zijn verzekerd door recordbedrag

13:00
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Ligue 1

 Speeldag 8
Stade Brestois Stade Brestois 1-2 Nice Nice
RC Lens RC Lens 2-1 Paris FC Paris FC
Monaco Monaco 1-1 Lille OSC Lille OSC
Toulouse Toulouse 0-0 Troyes Troyes
Angers Angers 0-0 Lorient Lorient
Rennes Rennes 3-0 Strasbourg Strasbourg
Auxerre Auxerre 1-1 Le Mans Le Mans
Marseille Marseille 4-3 Le Havre Le Havre
PSG PSG 2-0 Lyon Lyon

Nieuwste reacties

Goro Goro over Van miljoenenflop naar... sensatie: Het gaat plots héél snel voor Mika Godts bij PSG Canard-i Canard-i over Zetten deze cijfers en statistieken Vito Bruno aan het denken? Dit moet de basiself van RSC Anderlecht worden TatstOn TatstOn over 🎥 Dit is de reactie van Yamal bij de bekendmaking van Harry Kane als winnaar van De Gouden Bal JaKu JaKu over Wouter Vrancken ergert zich aan verhalen rond Kompany Thomme Thomme over Belgische voetbalgeschiedenis! Union troeft Club Brugge af met deze financiële transactie! jawaddedadde jawaddedadde over Wanneer maakt Nicolo Tresoldi zijn toptransfer? 'Club Brugge én speler hebben deze héél duidelijke voorkeur' Green kill Green kill over HISTORISCH: Na twintig jaar is Club Brugge begonnen aan nieuw stadion, Brugs burgemeester komt met update Borak Borak over Bestuur Anderlecht legt dan toch druk op Vitor Bruno: zo kan hij zijn vel redden Geert66 Geert66 over Een buitenkans? Publiekslieveling van RSC Anderlecht zoekt naar club Borak Borak over Vreemde uitspraken van Bruno of niet? "Beste halfuur van het seizoen" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved