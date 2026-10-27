'Villarreal komt (opnieuw) met miljoenen zwaaien in Jupiler Pro League en maakt van deze speler prioriteit'

Villarreal CF wil (opnieuw) in de Jupiler Pro League shoppen. De Spaanse subtopper heeft Check Keita op de verlanglijst gezet. De eerste contacten met Sporting Charleroi zijn gelegd.

Check Keita is dit seizoen één van de sterkhouders bij Sporting Charleroi. De 23-jarige verdediger is niet alleen het slot op deur voor De Zebra's, maar vond dit seizoen eveneens al drie keer de weg naar de touwen.

De Spaanse media weten dat Villarreal CF die kwaliteiten ook heeft gezien. Meer zelfs: De Gele Onderzeeër heeft van Keita één van de prioriteiten gemaakt voor de komende transferperiode in januari.

Check Keita is dé winterprioriteit voor Villarreal CF

Villarreal heeft vier miljoen euro veil voor de tweevoudig Malinees international. Ter vergelijking: Transfermarkt schat de marktwaarde van Keita op 3,5 miljoen euro.

Keita heeft een contract tot het einde van het seizoen op Mambourg. Charleroi heeft echter een éénzijdige optie om die overeenkomst met één extra voetbaljaargang te verlengen.

Sporting Charleroi zal héél mooie meerwaarde pakken



Charleroi betaalde in 2024 amper 500.000 euro om Keita weg te halen bij Stade Reims. De Henegouwers zullen zo goed als zeker een héél mooie meerwaarde pakken op de Malinees.