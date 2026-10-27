Vreemde uitspraken van Bruno of niet? "Beste halfuur van het seizoen"

RSC Anderlecht ging met de billen bloot op bezoek bij KAA Gent. De einduitslag was zelfs bijzonder zwaar te noemen: 4-0. En dus was er achteraf heel wat te doen over de zaak, zoveel is duidelijk. En toch vond Vitor Bruno dat zijn team een heel goede wedstrijd had gespeeld.

"Als je het resultaat ziet, dan denk je dat je afgemaakt bent en dat is niet het geval. We hadden twee-drie kansen voor de rust en hadden die moeten afmaken", aldus Vitor Bruno in zijn reactie na de wedstrijd in en tegen KAA Gent.

Vitor Bruno schuwt de superlatieven niet

"Het eerste halfuur na de rust was het beste van dit jaar ongeveer wat mij betreft. We wilden er voor gaan, maar waren niet efficiënt. We deden grootse dingen vandaag", schuwde hij de superlatieven zelfs niet ondanks de zware nederlaag.

"Bij KAA Gent lopen ze met hun backs heel hoog en snel en wij stonden heel hoog, waardoor we de laatste twintig minuten problemen hadden. Maar dat is een heel andere match, want de eerste 70 minuten waren wel goed. Je moet dit als twee wedstrijden zien."

Rik De Mil geeft toe dat KAA Gent het lastig had

"Ik kan me inbeelden dat het voor Anderlecht de muren oplopen is als er zo'n goals vallen", had ook Rik De Mil toegegeven. "Ik had uiteraard geen 4-0 verwacht, maar wat ik wel weet is dat we in Braga niet zo slecht was. Voetbal hangt soms af van details."



"We hebben Anderlecht niet kunnen domineren in het spel, ook al was het 4-0. Het is nog niet voor ons weggelegd, dus daar liggen voor ons ook nog steeds stappen. Toch is het wel een nieuwe stap die we zetten door deze match te winnen."