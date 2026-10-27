Wanneer maakt Nicolo Tresoldi zijn toptransfer? 'Club Brugge én speler hebben deze héél duidelijke voorkeur'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Wanneer maakt Nicolo Tresoldi zijn toptransfer? 'Club Brugge én speler hebben deze héél duidelijke voorkeur'
Foto: © photonews

Nicolo Tresoldi blijft maar scoren. De 22-jarige aanvaller van Club Brugge maakte afgelopen weekend tegen STVV alweer een hattrick en ziet zijn marktwaarde verder stijgen. Ondertussen wordt de belangstelling van Europese grootmachten steeds concreter. Vooral Arsenal FC en AC Milan lijken zich op te maken voor een bijzonder interessante transferstrijd.

Twaalf doelpunten in veertien wedstrijden. De cijfers van Nicolo Tresoldi spreken voor zich. De Italiaans-Duitse spits was tegen STVV opnieuw drie keer trefzeker en onderstreepte daarmee zijn uitstekende vorm. Opvallend: het was al zijn derde hattrick in amper 26 dagen - na eerdere kunststukjes tegen Internazionale in de Champions League en Malta met de Duitse beloften.

Die prestaties blijven uiteraard niet onopgemerkt. Volgens Sky Sports volgt Arsenal FC de ontwikkeling van Tresoldi bijzonder nauwlettend. The Gunners hadden de aanvaller afgelopen zomer al op hun verlanglijstje staan en blijven bijzonder gecharmeerd. Ook AC Milan, FC Barcelona, Atlético Madrid en Internazionale worden nadrukkelijk met de spits in verband gebracht.

Tresoldi Nicolò
© photonews

Vooral AC Milan beschikt over een opvallende troef. Tresoldi is van kindsbeen af supporter van I Rossoneri en maakte daar nooit een geheim van. De Italiaanse grootmacht zou inmiddels contact hebben gezocht met zijn entourage. Maar Arsenal en de andere geïnteresseerde clubs zijn niet van plan om de aanvaller zomaar richting San Siro te laten vertrekken.

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Club Brugge bevindt zich ondertussen in een bijzonder comfortabele onderhandelingspositie. Tresoldi ligt nog tot medio 2029 onder contract en blauw-zwart wees afgelopen zomer al een bod van 35 miljoen euro van AS Roma af. Inmiddels circuleren bedragen van vijftig tot zestig miljoen euro. Een nieuwe recordtransfer lijkt dan ook steeds realistischer.

Wanneer maakt Nicolo Tresoldi zijn toptransfer?

De grote vraag is wanneer Club Brugge bereid zal zijn om zijn goudhaantje te laten vertrekken. De Belgische landskampioen wil Tresoldi absoluut tot het einde van het seizoen behouden. Volgens Sky Sport wordt een wintertransfer ook vanuit de entourage van de speler voorlopig niet als een realistisch scenario beschouwd. Maar als de Europese topclubs straks met tientallen miljoenen beginnen te zwaaien, dreigt dat standpunt stevig op de proef te worden gesteld.
 

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