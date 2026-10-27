"Weg met het Calimero-gevoel: dat is het mooiste aan het tijdperk Bart Verhaeghe"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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"Weg met het Calimero-gevoel: dat is het mooiste aan het tijdperk Bart Verhaeghe"
Foto: © photonews
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Club Brugge heeft een belangrijke stap gezet in de UEFA-clubranking. Blauw-zwart is daarin voorbij twee Portugese grootmachten, FC Porto en Sporting CP, gegaan. Ook Tottenham sneuvelde en zo doet Club Brugge het ongezien goed. Nooit stonden ze hoger op de UEFA-ranglijsten. Iedereen is dan ook vol lof.

De overwinningen tegen Internazionale en Lens hebben geen windeieren gelegd. Daardoor staan ze nu ook al op de veertiende plaats op de UEFA-ranglijsten volgens de coëfficiënten. Daarmee zijn ze ondertussen alweer drie plaatsen gestegen.

De top-20 halen was al knap, de zeventiende plaats was een record. En nu is het dus een veertiende plaats. Boven Tottenham, Porto en Sporting Lissabon. De kloof met AS Roma is zeker niet onoverbrugbaar, daarboven is de kloof met de top-12 wel wat groter.

Tuur Dierckx is lyrisch over Club Brugge

Tuur Dierckx is formeel in 90 Minutes: "Met die veertiende plaats zijn ze de beste ploeg buiten de top-5 competities. En zo ook gekwalificeerd voor het WK voor Clubs. Ik vind het straf en het is mooi dat competitie en Champions League dan toch samen kunnen gaan.

Sam Kerkhofs pikte in: "Het WK voor Clubs? Dat is nog eens vijftig miljoen erbij. Voorbereiding in de war? Dat kan op zich wel voor zo’n bedrag. Zonder Union SG was het al jaren een belachelijke competitie geweest, we mogen blij zijn dat zij nog ergens een cheat code hebben gevonden. Ze gaan opnieuw voor honderd miljoen euro verkopen, dan komt er nog een nieuw stadion, … zet misschien nog een stadion om het terug wat spannend te maken."

Geen Calimero-gevoel meer bij Club Brugge

"Stel dat Anderlecht alle juiste keuzes zou beginnen maken, dan hebben ze ook minstens vijf jaar nodig om het gat te dichten. Club Brugge heeft het Belgische Calimero-gevoel van zich af weten te schudden en dat is voor mij het mooiste aan het tijdperk Verhaeghe: hij blijft zelf die lat hoger leggen. Hij zegt dat hij bij de top-8 wil horen en ze komen er steeds dichterbij."

Club Brugge
© photonews

Filip Joos pikte in: "De absolute topploegen kopen zoveel spelers op dat er nog zes ploegen zijn die de Champions League kunnen winnen. Daardoor is het op een of andere manier als je goed werkt niet eens zo zot, ook al is het wel hun verdienste. Hun team nu is toch niet beter dan twee-drie jaar geleden? Jashari en Stankovic zijn weg, Tzolis is weg, … En toch doen ze het goed."

"Het zegt ook iets over de teams die rond hen staan, die zetten niet de stappen die Club Brugge zet. Wat heeft Club? Een paar goede eigen spelers, toptalenten, Vanaken die alles regelt. Forbs? Mislukt bij Ajax, ze lachen er daar nog mee. De knowhow, maar ze slagen er ook in om met een goede omkadering zo goed te presteren."

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