Wordt Antonio Conte de nieuwe coach van Manchester United? Italiaan reageert zelf op geruchten

Antonio Conte wordt hardnekkig gelinkt aan Manchester United. Gaat hij binnenkort effectief aan de slag op Old Trafford? De Italiaan heeft inmiddels zelf gereageerd op de geruchten.

De slechte start van het seizoen van Manchester United kan Michael Carrick de spreekwoordelijke kop kosten. Momenteel zijn er enkele kandidaten om het roer op Old Trafford over te nemen. Antonio Conte behoort tot één van de topfavorieten.

De Italiaanse oefenmeester is vrij nadat hij afgelopen zomer vertrok bij SSC Napoli. Conte heeft inmiddels gereageerd op de geruchten die zijn komst bij Manchester United aankondigen.

"Mijn naam werd de voorbije dagen in verband gebracht met enkele clubs", aldus Conte in de Italiaanse media. "Momenteel neem ik de tijd die nodig is om te overwegen hoe en wanneer ik wil terugkeren als trainer."

Antonio Conte ontkent onderhandelingen niét

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Conte ontkent niét dat er onderhandelingen lopende zijn. "Maar momenteel zijn er geen onderhandelingen die zich in een vergevorderd stadium bevinden", laat de Italiaan het achterste van de tong niet zien.

Al wil Conte wel een misverstand uit de wereld helpen. "Ik heb berichten gelezen over financiële eisen en verzoeken om volledige zeggenschap die ik bij clubs heb neergelegd. Momenteel is er géén enkele basis voor dergelijke aannames."