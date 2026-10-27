Zetten deze cijfers en statistieken Vito Bruno aan het denken? Dit moet de basiself van RSC Anderlecht worden

De 4-0-pandoering tegen KAA Gent heeft de druk op Vitor Bruno opnieuw opgevoerd. De Portugese trainer blijft zoeken naar zijn ideale basiself bij RSC Anderlecht, maar de statistieken geven alvast enkele opvallende aanwijzingen. Vooral de keuzes op het middenveld en in de aanval verdienen een grondige evaluatie.

RSC Anderlecht beleeft een bijzonder wisselvallige seizoensstart. De pijnlijke nederlaag tegen KAA Gent legde de tekortkomingen van paars-wit nogmaals bloot. Vooral het gebrek aan efficiëntie en stabiliteit baart zorgen. Vitor Bruno blijft ondertussen sleutelen aan zijn elftal. Maar welke spelers verdienen op basis van hun individuele prestaties eigenlijk het meeste vertrouwen?

We namen de statistieken van FotMob onder de loep. Daarbij keken we niet uitsluitend naar de gemiddelde spelersratings, maar ook naar speelminuten, gecreëerde kansen en aanvallend rendement.

Maamar en Biancone maken indruk

Over Colin Coosemans bestaat weinig discussie. De doelman blijft een vaste waarde. Voor hem springt vooral Giulian Biancone in het oog. De Franse verdediger haalt bij FotMob een gemiddelde beoordeling van 7,38 en behoort daarmee tot de best beoordeelde spelers van Anderlecht.

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Ook Ali Maamar kan uitstekende cijfers voorleggen. De rechtsachter haalt een gemiddelde van 7,40 en creëerde al zestien kansen. Bovendien staat hij op drie gecreëerde grote doelkansen en een verwachte assistwaarde van 2,5. Ook Léo Pétrot lijkt met zijn regelmaat een logische kandidaat voor een centrale basisplaats. Op links kan Ludwig Augustinsson voor ervaring zorgen, al is de keuze op die positie minder uitgesproken.

Creativiteit op het middenveld

Ook op het middenveld geven de cijfers stof tot nadenken. Marco Kana liet al negen gecreëerde kansen optekenen en kan een belangrijke rol spelen in de opbouw. Lukas Ambros doet met dertien gecreëerde kansen en drie gecreëerde grote doelkansen zelfs nog beter.





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Ook Ilias Koutsoupias verdient aandacht. De middenvelder behoort met een gemiddelde FotMob-rating van 7,35 tot de best beoordeelde spelers van Anderlecht. Zijn statistieken zijn veelbelovend, al moet rekening worden gehouden met zijn beperktere aantal speelminuten. Een middenveld met Kana, Ambros en Koutsoupias biedt op papier alvast een interessante combinatie van balcirculatie en creativiteit.

Bentayeb zet Sikan onder druk

De opvallendste discussie situeert zich misschien wel in de spits. Danylo Sikan verzamelde een verwachte doelpuntenwaarde van 2,6 en haalt gemiddeld 3,8 schoten per negentig minuten. De Oekraïner komt dus geregeld in scoringspositie. Toch zijn ook de cijfers van Tawfik Bentayeb bijzonder interessant.

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De aanvaller laat gemiddeld 0,83 doelpunten per negentig minuten optekenen. Bovendien haalt hij 0,55 verwachte doelpunten en 1,7 schoten op doel per volledige wedstrijd. Dat zijn cijfers waarmee hij nadrukkelijk solliciteert naar een basisplaats. Bentayeb heeft wel minder speelminuten verzameld. Zijn rendement zomaar doortrekken naar een volledige wedstrijd of een langere periode zou daarom voorbarig zijn.

Op de flanken verdienen ook Marten Winkler en Oliver Antman aandacht. Winkler laat een interessant doelpuntenrendement zien, terwijl Antman vooral met zijn verwachte assists een bijdrage kan leveren.

En dus komen we op deze basiself uit: Coosemans; Maamar, Biancone, Pétrot, Augustinsson; Kana, Ambros; Antman, Koutsoupias, Winkler; Bentayeb.

Dat betekent uiteraard niet dat spelers als Mario Stroeykens, Adriano Bertaccini of Mihajlo Cvetkovic geen aanspraak kunnen maken op een basisplaats. De statistieken vertellen immers niet het volledige verhaal. Ook de tegenstand, tactische opdrachten, fysieke paraatheid en het aantal gespeelde minuten spelen een belangrijke rol.

Vitor Bruno staat voor een belangrijke keuze

Toch leveren de cijfers enkele interessante conclusies op. De vraag is nu of Vitor Bruno meer duidelijkheid zal scheppen in zijn keuzes. Want na de pijnlijke nederlaag tegen Gent wordt één zaak steeds duidelijker: Anderlecht heeft dringend nood aan een herkenbaar elftal dat niet alleen individueel, maar vooral collectief beter presteert.