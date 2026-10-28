🎥 Belg zet San Siro op zijn kop met hattrick tegen AC Milan, Theate blundert

AC Milan is op eigen veld onderuitgegaan tegen Bologna (2-4). De Rode Duivels bij de bezoekers speelden een opvallende rol, in positieve én negatieve zin.

In San Siro stonden al vroeg op de avond enkele bekende gezichten uit het Belgische voetbal tegenover elkaar. Bij AC Milan begonnen Koni De Winter centraal achterin en Ardon Jashari (ex-Club Brugge) op het middenveld. Bologna trad aan met Arthur Theate en Samuel Mbangula.

Mbangula opent, Theate helpt Milan terug in de match

Het was Mbangula die als eerste Belg zijn stempel drukte. Na zeven minuten dook hij op aan de tweede paal om een goede lage voorzet binnen te werken. Bologna kwam zo verrassend op voorsprong.

🇧🇪 | Samuel Mbangula fait taire San Siro ! 🤫🏟️ #MilanBologna https://t.co/EJD6ptFe5L — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) October 28, 2026

AC Milan herstelde echter snel, mede door een dure fout van Arthur Theate. De Rode Duivel aarzelde bij een teruggespeelde bal en werd bij zijn uitverdediging afgeblokt. Alphadjo Cissé profiteerde om de gelijkmaker te maken. De 20-jarige Italiaan sloeg dertien minuten later opnieuw toe en draaide de situatie helemaal om: 2-1 na 27 minuten.

😬 | Arthur Theate relance Milan dans le match avec cette mauvaise intervention. ❌ #MilanBologna https://t.co/6uGDirMM6u



— DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) October 28, 2026

Bologna slaat terug na de rust

Milan leek de wedstrijd onder controle te hebben, maar het scenario kantelde opnieuw. Rond het uur bracht een own goal Bologna weer langszij. Niet veel later zette Samuel Mbangula zijn ploeg opnieuw op voorsprong met een fraaie actie in de zestien: 2-3 in de 62e minuut.

🚨 Samuel Mbangula seals the comeback. 🇮🇹 Milan 2-3 Bologna https://t.co/RAnIkT8ytx — Goals Xtra (@GoalsXtra) October 28, 2026

De voormalige aanvaller van Juventus en Werder Bremen groeide uit tot dé man van de wedstrijd. In de slotfase completeerde Mbangula zijn hattrick, waarmee hij alle twijfel wegnam en Bologna een knappe 2-4-zege bezorgde in Milaan.