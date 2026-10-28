🎥 Voormalig Club Brugge-talent maakt waanzinnige goal in Nederlandse beker

Rayan Buifrahi heeft zich in Nederland in de kijker gespeeld met een bijzonder doelpunt. De 21-jarige Belg scoorde voor FC Eindhoven vanop de middenlijn tegen FC Volendam. Zijn heerlijke lob bleek een belangrijk moment in een spectaculair bekerduel dat Eindhoven uiteindelijk met 5-3 won.

De wedstrijd leek na een sterke start van Eindhoven even uit handen te glippen. De thuisploeg kwam 2-0 voor, maar zag FC Volendam nog voor de rust langszij komen. In de 55ste minuut veroverde Buifrahi de bal net over de middenlijn, zag hij doelman Roy Steur ver voor zijn doel staan en waagde hij zijn kans. De bal verdween over de verbouwereerde keeper in het net.

Een oude bekende van Club Brugge

Buifrahi is geen onbekende voor de Belgische voetbalfan. De Marokkaans-Belgische flankaanvaller doorliep een deel van zijn jeugdopleiding bij Club Brugge, waar hij tussen de U13 en U16 speelde. Daarna trok hij naar KV Oostende en in 2023 maakte hij de overstap naar MVV Maastricht, waar hij ervaring opdeed in de Nederlandse tweede klasse.

Waanzinnige goal vanaf de middenlijn van Rayan Buifrahi 🤯😮‍💨 https://t.co/teRNwDxLQQ — ESPN NL (@ESPNnl) October 27, 2026

In de zomer van 2025 keerde Buifrahi terug naar Club Brugge om bij Club NXT aan te sluiten. Daar speelde hij vorig seizoen 22 wedstrijden in de Challenger Pro League en scoorde hij één keer. Afgelopen zomer koos de aanvaller voor een nieuwe stap en trok hij transfervrij naar FC Eindhoven, waar hij een contract tot medio 2028 ondertekende.

Nieuwe start in Nederland

Bij Eindhoven lijkt Buifrahi stilaan zijn draai te vinden. De aanvaller vertelde eerder dat hij zich vanaf zijn eerste dag thuis voelde bij zijn nieuwe club en dat hij veel vertrouwen krijgt. De overgang van Club NXT naar het Nederlandse voetbal vroeg wel enige aanpassing, onder meer op het vlak van faciliteiten en speelomgeving.





Zijn treffer tegen Volendam was dan ook een opvallend visitekaartje. Eindhoven liep na de 3-2 van Buifrahi opnieuw uit, kreeg nog een aansluitingstreffer te slikken, maar stelde de bekerkwalificatie veilig met een eigen doelpunt van Jaïr Haakmat.