🎥 Zoon van voormalige wereldster heeft duidelijk zijn talent geërfd: 16-jarige scoort vier keer

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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🎥 Zoon van voormalige wereldster heeft duidelijk zijn talent geërfd: 16-jarige scoort vier keer
Foto: © photonews
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Kai Rooney heeft zich dinsdag in de kijker gespeeld bij Manchester United. De zestienjarige zoon van clublegende Wayne Rooney scoorde vier keer voor de U18 in de overtuigende 0-6-zege op bezoek bij Burnley.

De jonge aanvaller opende in de 22e minuut de score en sloeg na de rust helemaal toe. Hij benutte een strafschop, maakte vervolgens zijn hattrick met een kopbal en voegde daar amper drie minuten later nog een vierde treffer aan toe.

Rooney jr. timmert aan de weg

De prestatie komt op een mooi moment voor Kai Rooney, die eerder lange tijd aan de kant stond met een blessure. In zijn eerste drie optredens in de U18 Premier League was hij al goed voor vijf doelpunten en een assist. Ook bij de U21 mocht hij eerder deze maand zijn opwachting maken.

De zoon van Wayne Rooney speelt als aanvaller en doorloopt de jeugdopleiding van Manchester United, waar hij sinds 2020 actief is. Zijn vader groeide op Old Trafford uit tot een clubicoon en maakte meer dan 250 doelpunten voor de eerste ploeg.

Ook de jeugdploeg van United draait op volle toeren

Kai was niet de enige die zich liet opmerken tegen Burnley. Jaume Camacho en invaller Noah Ajayi zorgden in de slotfase voor de overige doelpunten. De ploeg van trainer Darren Fletcher, een voormalige ploegmaat van Wayne Rooney, won zo voor de tweede wedstrijd op rij met ruime cijfers: eerder werd Liverpool met 6-3 verslagen.

Door de zege staat Manchester United U18 tweede in de competitie, met zes overwinningen uit acht wedstrijden. Voor Kai Rooney is het voorlopig vooral zaak om die lijn door te trekken en zich verder te ontwikkelen. Zijn vierklapper maakt alvast duidelijk dat hij een naam is om in de gaten te houden.

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