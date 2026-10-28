Amper gebruikt door Ivan Leko bij Club Brugge: dit is waarom

Matteo Dams moest maanden wachten op zijn debuut bij Club Brugge. De 22-jarige linksback mocht tegen STVV in de slotfase invallen voor Joaquin Seys, maar kreeg uiteindelijk amper één minuut speeltijd. Opvallend, want Club betaalde afgelopen zomer nog vier miljoen euro voor de Belg.

Dams kwam over van Al-Ahli, waar hij na zijn transfer bij PSV nauwelijks aan spelen toekwam. In Saudi-Arabië kreeg hij door de limiet op buitenlandse spelers weinig kansen. Club zag in hem een jonge Belg met potentieel, die op termijn de concurrentie met Seys moest aangaan.

Fysieke achterstand en stevige concurrentie

Volgens de berichtgeving had Dams tijd nodig om opnieuw het vereiste niveau te halen. De intensiteit en het fysieke spel in Saudi-Arabië lagen lager dan wat bij Club Brugge wordt gevraagd. Net op die vlakken legt coach Ivan Leko de lat bijzonder hoog. Bovendien is Seys voorlopig de vaste keuze op de linksbackpositie.

Dat verklaart mee waarom Dams lange tijd niet in actie kwam, zelfs niet tijdens de bekerwedstrijd tegen Lokeren. Toch klinkt het intern positief: Dams werkt hard, is goed omringd en maakt een sterke indruk op zijn omgeving. Leko gaf hem tegen STVV zijn eerste minuten omdat Seys met een klein pijntje kampte.

Geduld richting de toekomst

De timing is opvallend, want woensdag speelt Club Brugge tegen PSV, de club waar Dams zijn opleiding genoot en zijn doorbraak naar het eerste elftal maakte. Hij kent de speelwijze van trainer Peter Bosz dus goed, al lijkt een basisplaats voorlopig ver weg. Zijn ervaring kan wel nuttig zijn in de voorbereiding op de Champions League-tegenstander.



Dams tekende tot medio 2030 en Club lijkt hem niet meteen af te schrijven. Als Seys op termijn vertrekt, zal Brugge wellicht opnieuw naar een linksback kijken, maar Dams krijgt tijd om zich te bewijzen. Voorlopig moet hij vooral wennen aan de intensiteit en geduldig wachten op meer dan die ene minuut.