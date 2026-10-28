Bizarre sabotage in Duitsland: ingang uitvak... dichtgemetseld

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Bizarre sabotage in Duitsland: ingang uitvak... dichtgemetseld
Foto: © photonews
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Rot-Weiss Essen ontdekte dinsdagmorgen een opvallende vorm van sabotage in aanloop naar het Duitse bekerduel tegen RB Leipzig, de club van de Belgische doelman Maarten Vandevoordt. Onbekenden hadden de ingang van het bezoekersvak met beton dichtgemaakt. De thuisploeg moest snel ingrijpen om de wedstrijd te kunnen laten doorgaan.

De toegang was bovendien afgeschermd met een houten constructie. Een sticker maakte duidelijk dat de actie gericht was tegen Leipzig: “De stieren moeten vandaag buiten blijven.” Daarmee viseerden de daders de link van de club met energiedrankengigant Red Bull.

RB Leipzig blijft mikpunt van protest

Leipzig ligt al jaren onder vuur in het Duitse voetbal. De club wordt volledig gecontroleerd door Red Bull en geldt voor veel supporters als het symbool van de commercialisering van de sport. Dat botst met de Duitse 50+1-regel, die clubs in principe onder controle van hun leden moet houden.

Protest tegen Leipzig is dan ook niet nieuw. Supporters van tegenstanders boycotten soms de sfeeracties tijdens wedstrijden. In 2024 werd het bezoekersvak van Leipzig bij Heidenheim zelfs besproeid met boterzuur, waardoor er een indringende geur hing.

Bekerwedstrijd kan gewoon doorgaan

Essen verwachtte voor het bekerduel meer dan 20.000 toeschouwers, onder wie zo’n 500 meegereisde Leipzig-fans. Medewerkers van de club en het stadion maakten de ingang opnieuw vrij. Volgens een clubwoordvoerder nam dat ongeveer twee uur in beslag en zou de wedstrijd geen hinder ondervinden.


Rot-Weiss Essen speelt in de Duitse derde klasse en zorgde in de vorige bekerronde al voor een verrassing door tweedeklasser St. Pauli met 2-0 uit te schakelen. Leipzig plaatste zich voor deze ronde met een ruime 6-0-zege tegen Eintracht Trier uit de vierde klasse.

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