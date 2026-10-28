Boezemvriend Steven Defour onthult iets over De Bruyne: "Hij houdt er echt niet van"

Kevin De Bruyne heeft het niet makkelijk met zijn nieuwe rol bij Napoli. Trainer Massimiliano Allegri schuift de Rode Duivel steeds vaker naar de positie van nummer zes, maar dat is niet de favoriete plek van de middenvelder. Zijn goede vriend Steven Defour gaf bij Sporza-podcast 90 minutes meer uitleg.

De omschakeling kwam er na de Champions League-nederlaag tegen Villarreal. Allegri wilde Scott McTominay hoger laten spelen en vroeg De Bruyne om meer voor de verdediging te voetballen. Sindsdien kreeg de Belg die rol vaker toebedeeld.

McTominay profiteert van de verschuiving

De resultaten geven Allegri voorlopig argumenten om aan zijn plan vast te houden. McTominay scoorde vier keer in twee wedstrijden, terwijl De Bruyne tegen Bodø/Glimt als nummer zes aan de aftrap stond en Napoli won. Tegen AS Roma volgde een gelijkspel.

Toch voelt De Bruyne zich niet helemaal comfortabel op die positie. “Hij houdt daar echt niet van”, vertelde Defour. Allegri zou hem hebben voorgehouden dat hij op die manier nog vijf jaar kan doorgaan, omdat hij minder zou moeten lopen.

“Voor hem is het de minst slechte oplossing”

Volgens Defour strookt die redenering bovendien niet helemaal met de cijfers. “De statistieken tonen dat Kevin de speler is die het meest loopt wanneer hij voor de verdediging speelt”, legde de voormalige Rode Duivel uit. De nieuwe rol vraagt dus niet noodzakelijk minder inspanningen van zijn vriend.



Toch lijkt er intussen een compromis gevonden. “Voor hem is het de minst slechte oplossing”, aldus Defour. “Er is een middenweg gevonden, we zullen zien hoe de situatie evolueert.”