Burgemeester draait beslissing terug voor RWDM - SL16

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Burgemeester draait beslissing terug voor RWDM - SL16
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De burgemeester van Luik, Willy Demeyer, had aanvankelijk beslist dat SL16 en RWDM Brussels zonder supporters moesten spelen. De verplaatsing van de Molenbeekse aanhang en de beperkte accommodatie lagen aan de basis van die maatregel, maar uiteindelijk wordt het duel toch voor publiek afgewerkt.

De wedstrijd in Eerste Nationale tussen SL16 en RWDM Brussels zou komend weekend normaal gezien achter gesloten deuren plaatsvinden. Burgemeester Willy Demeyer volgde daarmee het advies van de politiezone Luik.

De autoriteiten vreesden problemen bij de komst van de supporters uit Molenbeek. Niet alleen hun reputatie speelde mee in die beoordeling: de infrastructuur van SL16 zou ook onvoldoende uitgerust zijn om een grote groep bezoekende fans veilig te ontvangen.

Overleg levert resultaat op voor RWDM Brussels

In Molenbeek viel de beslissing uiteraard bijzonder slecht. RWDM Brussels ging daarop in gesprek met de betrokken partijen om de maatregel alsnog terug te draaien. Dat overleg heeft nu resultaat opgeleverd.

SL16 - RWDM Brussels mét supporters

Volgens Sudinfo heeft burgemeester Demeyer contact opgenomen met de supportersfederatie van RWDM Brussels. Na die gesprekken gaf hij groen licht om de wedstrijd zondag toch met publiek te laten doorgaan.

RWDM Brussels staat momenteel derde in Eerste Nationale, op één punt van leider Rochefort. SL16 bezet de zevende plaats en telt zes punten minder dan de Brusselaars.

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