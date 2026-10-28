Carrick neemt beslissing over Bruno Fernandes nu hij mag aanblijven

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Bruno Fernandes begint zondagmiddag op de bank bij Manchester United. Volgens journalist Ben Jacobs is dat een gevolg van de stevige kritiek die de Portugese aanvoerder woensdag uitte op trainer Michael Carrick. Na de zware 4-1-nederlaag tegen Como in de Champions League liet Fernandes weinig heel van de tactische aanpak van zijn coach.