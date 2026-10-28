Cercle Brugge hakt knoop door over Lars Friis, en voert opvallende wijziging door

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Cercle Brugge hakt knoop door over Lars Friis, en voert opvallende wijziging door
Foto: © photonews
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Lars Friis mag voorlopig aanblijven als hoofdtrainer van Cercle Brugge. Ondanks de bijzonder tegenvallende resultaten houdt de Vereniging vast aan de Deense coach. Achter de schermen worden er wel veranderingen doorgevoerd binnen de technische staf.

Cercle kent een bijzonder moeizame seizoensstart en Friis staat al enkele weken onder druk. De Bruggelingen slaagden er nog niet in om een competitiewedstrijd te winnen. Toch lijkt het bestuur voorlopig geen nieuwe trainerswissel te willen doorvoeren.

Oude bekende van Friis komt naar Cercle

Volgens Het Nieuwsblad krijgt Friis met Ian Coll een nieuwe 'Head of Performance' naast zich. De Schot is geen onbekende voor de Deense trainer. Beide mannen werkten eerder al samen bij Sparta Praag en worden nu opnieuw herenigd in Brugge.

Coll volgt de Portugees Almeida op, die anderhalve maand geleden werd ontslagen. Almeida was op dat moment amper zes maanden in dienst bij Cercle. De komst van Coll betekent dus opnieuw een wijziging binnen de omkadering van de spelersgroep.

Nog een vertrek binnen de technische staf

Daarnaast is ook Aurélien Collin niet langer aan de slag bij Cercle Brugge. De Fransman heeft de club verlaten en is teruggekeerd naar Madrid. Daarmee ziet de Vereniging op korte tijd opnieuw verschillende gezichten uit de technische staf verdwijnen.


Cercle kiest er dus voor om voorlopig het vertrouwen in Friis te behouden, maar tegelijk de ondersteuning rond de trainer aan te passen. Met de komst van een oude bekende hoopt de Deen mogelijk een nieuwe impuls te geven aan zijn werking. Of die ingreep ook op het veld voor beterschap zorgt, zal de komende weken moeten blijken.

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