Club, Anderlecht en Union faalden: twee Belgische clubs deden wat bijna niemand tegen Harry Kane kon

Harry Kane scoort tegenwoordig haast tegen elke tegenstander die hij treft. Toch zijn er twee Belgische clubs die nog altijd kunnen zeggen dat de Bayern München-spits nooit tegen hen raak trof in een onderling duel: KAA Gent en Antwerp.

Sinds zijn transfer naar Duitsland heeft Harry Kane zijn toch al indrukwekkende cijfers nog verder opgeschroefd. De nieuwste Ballon d'Or-winnaar zit aan 102 doelpunten in 101 Bundesliga-wedstrijden voor Bayern München, aangevuld met 28 assists. Cijfers die zijn uitzonderlijke regelmaat onderstrepen.

In zijn volledige carrière nam de Engelse spits het op tegen 148 verschillende clubs. Tegen 106 daarvan wist hij minstens één keer te scoren. Dat betekent dat slechts 42 teams Kane van een doelpunt konden houden. Op die lijst staan ook twee Belgische clubs.

Club Brugge en Union kregen Kane wel over zich heen

Club Brugge behoort niet tot dat selecte gezelschap. Kane trof raak tegen de West-Vlamingen tijdens de 4-0-nederlaag bij Bayern München vorig seizoen. Enkele weken later maakte de Engelse goalgetter zelfs twee doelpunten tegen Union Saint-Gilloise.

Ook Anderlecht kan niet zeggen dat het Kane volledig in bedwang hield. De spits verloor in 2015 wel met 2-1 van de ploeg van Besnik Hasi in het Lotto Park, nadat hij als invaller was ingebracht. In de terugwedstrijd vond hij tegen Sporting Anderlecht alsnog de weg naar doel.

KAA Gent zorgde voor Europese stunt tegen Tottenham

De twee Belgische clubs die Kane wel droog hielden, zijn KAA Gent en Antwerp. De Buffalo's van Hein Vanhaezebrouck zorgden in de zestiende finales van de Europa League 2016/17 voor een memorabele stunt door Tottenham uit te schakelen. Gent won met 1-0 in de Ghelamco Arena en speelde vervolgens 2-2 gelijk in Londen.



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Kane stond in die twee duels samen 180 minuten op het veld, maar kreeg de Gentse defensie niet gekraakt. Samuel Gigot, Rami Gershon, Stefan Mitrovic en doelman Lovre Kalinic hielden de Engelse aanvaller van een treffer. Het was een knappe demonstratie van het werk van Vanhaezebrouck en zijn team.

Ook Antwerp hield Kane op nul

Enkele jaren later deed Antwerp hetzelfde, opnieuw tegen Tottenham. Kane speelde in die twee wedstrijden wel telkens slechts een halfuur. Antwerp won eerst met 1-0 op de Bosuil, waarna de Great Old in de groepsfase met 2-0 verloor in Londen.