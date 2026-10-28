Coach slaat terug naar Deschacht nadat ze haar land ontvluchtte: “Blijkt het hier niet beter”

Als kind knipte ze haar haren kort en deed ze zich voor als jongen om te mogen voetballen. Vandaag leidt Setareh ‘Ster’ Habibzadeh (36) OH Leuven Women, een van de toonaangevende ploegen in het Belgische vrouwenvoetbal. Toch moet ze nog altijd opboksen tegen een gebrek aan respect. De recente uitspraken van Olivier Deschacht hebben dat volgens haar nog maar eens duidelijk gemaakt.

In een podcast liet de voormalige Anderlecht-verdediger verstaan dat hij niet naar vrouwenvoetbal kan kijken. Toen Stijn Stijnen de Leuvense ploeg succes wenste in de Champions League, werd hij overstemd door het gelach van Deschacht. Habibzadeh was verbaasd door die reactie. “Ik schrok ervan dat het van iemand als Olivier kwam. Van hem, met zo’n staat van dienst in het voetbal, had ik dat niet verwacht”, vertelt ze in Humo.

“Waarom moet je onze sport zo belachelijk maken?”

De trainster heeft er geen probleem mee dat niet iedereen naar vrouwenvoetbal kijkt. Wel stoort ze zich aan de manier waarop de sport wordt afgeschreven. “Prima dat je niet kijkt, maar zeg dan gewoon: ik volg het niet. Waarom moet je onze sport zo belachelijk maken? ‘Och och och, het is niet om aan te zien.’ Serieus? Als je nog nooit gekeken hebt?”, vraagt ze zich af.

Habibzadeh ontkent niet dat mannen- en vrouwenvoetbal verschillen. “Je gaat me nooit horen zeggen dat vrouwen- en mannenvoetbal hetzelfde zijn. Dat is anders. Om te beginnen hebben wij een andere fysiek. Het tempo is daardoor anders, de duelkracht ook.”

Daar blijft het volgens haar niet bij. Ook de jeugdopleidingen en budgetten in het profvoetbal zijn moeilijk met elkaar te vergelijken. Maar dat verschil mag geen excuus zijn om de sport belachelijk te maken. “Desalniettemin heeft het vrouwenvoetbal de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. De kwaliteit is niet meer te vergelijken met die van een paar jaar geleden.”

Daarom vindt ze de uitspraken van Deschacht schadelijk. “We hebben handen nodig die ons mee omhoog duwen, niet onder de grond duwen.” De steun die na de rel volgde, waardeert ze dan ook. “Ze hebben een heel belangrijke boodschap gegeven: heb respect, ook al is het je ding niet.”





Ze ontvluchtte Iran voor meer respect, maar vindt dat niet vanzelfsprekend in België

De woorden van Habibzadeh wegen extra zwaar door haar persoonlijke geschiedenis. In Iran kreeg ze naar eigen zeggen voortdurend te horen dat voetbal een sport voor mannen was. Als meisje knipte ze haar haren kort en deed ze zich voor als jongen om toch te kunnen spelen. Uiteindelijk vertrok ze uit het land omdat ze er te weinig respect vond voor vrouwenvoetbal.

Ze hoopte in België op een andere omgeving, maar is teleurgesteld over wat ze hier nog steeds ziet. “Weet je, ik vertrok uit Iran omdat er zo weinig respect was voor vrouwenvoetbal. Constant kreeg je te horen dat het een mannensport was. Blijkt het hier niet veel beter.”

Volgens haar blijft voetbal een mannenwereld waarin vrouwen volgens sommigen niets te zoeken hebben. Ze stelt daarbij een vraag die de discussie breder trekt dan één incident: “Waarom hoor je dat niet over basketbal of volleybal?”