Computermodel voorspelt: topfavoriet voor de titel in JPL en... Anderlecht minuscuul kleine kans

Wie wordt kampioen in de Jupiler Pro League? AA Gent staat volgens de aangeleverde cijfers momenteel bovenaan, maar een computermodel van Football Ranked schuift Club Brugge nadrukkelijk naar voren als favoriet. Op basis van duizenden simulaties verwachten de statistici dat blauw-zwart uiteindelijk met de landstitel aan de haal gaat.

Club Brugge zou volgens het model gemiddeld 83,4 punten verzamelen. Daarmee houdt het Union SG, dat op 76 à 77 punten wordt ingeschat, op afstand. Het model geeft Club Brugge in de tabel 71 procent kans op de titel, al vermeldt een begeleidend bericht 68 procent. De precieze kans verschilt dus naargelang de weergegeven berekening, maar de conclusie blijft dezelfde: Club is de grote favoriet.

Union blijft de grootste uitdager, Gent volgt op afstand

Union SG is volgens de simulaties de enige ploeg die Club Brugge echt onder druk kan zetten. De Brusselaars krijgen ongeveer 23 tot 26 procent titelkans. Dat is aanzienlijk minder dan blauw-zwart, maar ruim meer dan de rest van het deelnemersveld. De onderlinge strijd tussen de twee topclubs lijkt daarmee volgens het model de belangrijkste factor in de titelrace.

🇧🇪 Belgian Pro League forecast: Gent lead the table, Club Brugge lead the title race 1️⃣ 🇧🇪 Club Brugge — 83.4 expected points, 68% title, 93% 🔵 UCL, 100% Europe 2️⃣ 🇧🇪 Union SG — 77.0, 26%, 74%, 97% 3️⃣ 🇧🇪 Gent — 68.2, 4.6%, 21%, 78% 4️⃣ 🇧🇪 Anderlecht — 60.1, 0.5%, 4.3%, 42% 5️⃣ 🇧🇪 Genk — 58.9, 0.5%, 3.9%, 38% 6️⃣ 🇧🇪 Charleroi — 56.9, 0.2%, 2.6%, 28% Gent are top on points, but the simulations give them less than a 5% chance of keeping it that way. 📊 For more stats, league sims and European competitions → https://t.co/gqmsS2MDV3 — Football Ranked (@footballrankedx) October 26, 2026

AA Gent is dan weer een opvallende naam op de derde plaats. De Buffalo's zouden uitkomen op 68,2 punten, maar hun titelkans blijft beperkt tot ongeveer vijf procent. Het toont hoe het model niet alleen rekening houdt met de huidige rangschikking, maar ook met de ingeschatte sterkte van de ploegen en de resterende wedstrijden.

Anderlecht en Genk moeten vooral naar Europa kijken

Voor Anderlecht en Racing Genk ziet het model een heel ander scenario. Paars-wit zou gemiddeld ongeveer 60 punten behalen, terwijl Genk rond 59 punten zou eindigen. Hun titelkansen zijn met respectievelijk ongeveer 0,6 en 0,5 procent bijzonder klein. De strijd om de Europese tickets lijkt voor beide clubs dus een realistischer doel dan de landstitel.



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Charleroi zou met bijna 57 punten de zesde plaats kunnen innemen, gevolgd door STVV en Westerlo met respectievelijk 47,8 en 46,4 verwachte punten. Dat zijn prognoses, geen vaststaande eindposities.