De refs voor komend weekend: Visser voor Zulte-Club en Laforge voor Anderlecht-Westerlo

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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De refs voor komend weekend: Visser voor Zulte-Club en Laforge voor Anderlecht-Westerlo
Foto: © photonews
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De scheidsrechters voor de tiende speeldag in de Jupiler Pro League zijn bekend. Lawrence Visser krijgt de topper tussen Zulte Waregem en Club Brugge toegewezen, terwijl Nicolas Laforge de wedstrijd tussen Anderlecht en Westerlo in goede banen moet leiden. Erik Lambrechts is dan weer aangeduid voor de Waalse derby tussen Charleroi en La Louvière.

30/10/2026 – 20:45 S.V. ZULTE-WAREGEM – CLUB BRUGGE K.V.

Referee: Lawrence Visser
Assistant Referee 1: Ruben Wyns
Assistant Referee 2: Gianni Seeldraeyers
Fourth Official: Anthony Letellier
VAR: Wesli De Cremer
AVAR: Nicolas Maszowez
Referee Observer: Roel Bensch

31/10/2026 – 16:00 YELLOW RED K.V. MECHELEN – K.R.C. GENK

Referee: Lothar D'Hondt
Assistant Referee 1: Romain Devillers
Assistant Referee 2: Nico Claes
Fourth Official: Massimiliano Ledda
VAR: Matonga Simonini
AVAR: Ken Vermeiren
Referee Observer: Carlos-Manuel Serra Guerreiro Alho

31/10/2026 – 18:15 R. STANDARD DE LIEGE – K.V. KORTRIJK

Referee: Bram Van Driessche
Assistant Referee 1: Yves De Neve
Assistant Referee 2: Quentin Lesceux
Fourth Official: Wesli De Cremer
VAR: Nathan Verboomen
AVAR: Mathias Hillaert
Referee Observer: Glenn Claes

31/10/2026 – 20:45 R.S.C. ANDERLECHT – K.V.C. WESTERLO

Referee: Nicolas Laforge
Assistant Referee 1: Laurent Conotte
Assistant Referee 2: Quentin Blaise
Fourth Official: Jan Boterberg
VAR: Brent Staessens
AVAR: Ella De Vries
Referee Observer: Christophe Snoeck

31/10/2026 – 20:45 K.V. R.S. WAASLAND-SK BEVEREN – R. UNION ST-GILLOISE

Referee: Bert Put
Assistant Referee 1: Koen Thijs
Assistant Referee 2: Gilles De Beuckelaer
Fourth Official: Wim Smet
VAR: Jasper Vergoote
AVAR: Michele Seeldraeyers
Referee Observer: Niels Bossuyt

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01/11/2026 – 13:30 CERCLE BRUGGE K.S.V. – R. ANTWERP F.C.

Referee: Simon Bourdeaud'hui
Assistant Referee 1: Michael Geerolf
Assistant Referee 2: Jonas Van Dyck
Fourth Official: Anthony Letellier
VAR: Jan Boterberg
AVAR: Kevin Debeuckelaere
Referee Observer: Jonas Timmermans

01/11/2026 – 16:00 K. ST.-TRUIDENSE V.V. – OUD-HEVERLEE LEUVEN

Referee: Michiel Allaerts
Assistant Referee 1: Bryan Bijnens
Assistant Referee 2: Ben Gonnissen
Fourth Official: Massimiliano Ledda
VAR: Wim Smet
AVAR: Martijn Tiesters
Referee Observer: Jari Van Laere

01/11/2026 – 18:30 LOMMEL SK – K.A.A. GENT

Referee: Kevin Van Damme
Assistant Referee 1: Lennert Jans
Assistant Referee 2: Tom Vanpoucke
Fourth Official: Matonga Simonini
VAR: Quentin Pirard
AVAR: Jana Van Laere
Referee Observer: Mehdi Sayoud

01/11/2026 – 19:15 SPORTING DU PAYS DE CHARLEROI – RAAL LA LOUVIERE

Referee: Erik Lambrechts
Assistant Referee 1: Jo De Weirdt
Assistant Referee 2: Kevin Monteny
Fourth Official: Jasper Vergoote
VAR: Laurent Willems
AVAR: Melissa Lejear
Referee Observer: Yenthe Boogaerts

Jupiler Pro League: speeldag 9

04/11/2026 – 20:30 K.V. KORTRIJK – YELLOW RED K.V. MECHELEN

Referee: Bert Verbeke
Assistant Referee 1: Martijn Tiesters
Assistant Referee 2: Maarten Toeback
Fourth Official: Kevin Van Damme
VAR: Nicolas Laforge
AVAR: Simon Bourdeaud'hui
Referee Observer: Jerome Meys

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