Delorge zegt waar het op staat na KAA Gent - Anderlecht

KAA Gent deed zondag uitstekende zaken in de Jupiler Pro League met een indrukwekkende 4-0 zege tegen RSC Anderlecht in de Planet Group Arena. Middenvelder Mathias Delorge was achteraf bijzonder tevreden over de efficiënte prestatie van de Buffalo's.

KAA Gent speelde volgens Delorge een volwassen wedstrijd tegen RSC Anderlecht. "We stonden goed als blok. Dat RSC Anderlecht het meeste balbezit had? Zoals ooit iemand gezegd heeft: met balbezit win je geen wedstrijden", aldus de middenvelder.

"Met balbezit win je geen wedstrijden"

"We hebben een oplossing gevonden in stabiliteit, vechten voor elke bal en compact staan. Daarna proberen we ook aan voetballen toe te komen. We waren niet aan het twijfelen, maar na twee nederlagen in de Beker van België en de Conference League wilden we wel opnieuw een overwinning boeken."

"We stonden er als ploeg tegen RSC Anderlecht. De basis is belangrijk, zeker als het even niet loopt in aanvallend gebied. Anderlecht begon goed aan de wedstrijd en nam het initiatief aan de bal. Het was aan ons om daar een oplossing voor te zoeken."

De cijfers van KAA Gent zijn en blijven indrukwekkend

"Dat was niet makkelijk, maar we bleven compact staan en waren klinisch in de afwerking. Ik kan er niet meer over zeggen, het is straf. Een nieuwe clean sheet is belangrijk voor ons, het is top dat we geen doelpunten tegen hebben gekregen. We doen het goed."



"Laat ons daar bovenaan maar staan hé, de cijfers zijn goed." KAA Gent staat na negen speeldagen op kop in de rangschikking met 25 op 27. Het doelsaldo is met 19 gemaakte goals en amper vier tegendoelpunten bovendien ook indrukwekkend te noemen. Hoever dat gaat leiden? Hier en daar wordt over dromen gesproken, maar de analisten zijn duidelijk.