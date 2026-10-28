Eindelijk duidelijkheid over Kompany: dit veroorzaakte zijn instorting

Er is eindelijk goed nieuws over Vincent Kompany. Vijf dagen nadat de trainer van Bayern München onwel werd op het trainingscomplex, heeft hij het ziekenhuis mogen verlaten. De Belg is opnieuw thuis en kan daar verder herstellen.

Kompany zakte vorige vrijdag in elkaar toen hij een training van de tweede ploeg van Bayern volgde. Hij werd nadien naar het ziekenhuis gebracht en bleef er enkele dagen voor verdere onderzoeken. Voordien had de 40-jarige coach al met een virusinfectie gekampt.

Eberl geeft meer duidelijkheid over oorzaak

Volgens BILD gaf Max Eberl woensdagavond voor de bekerwedstrijd tegen Magdeburg meer uitleg bij ARD. De medische onderzoeken zouden inmiddels duidelijkheid hebben gebracht. “Ze hebben gevonden wat het is. Het gaat om een irritatie van de hersenvliezen die het incident van vorige vrijdag heeft veroorzaakt”, verklaarde Eberl.

Een onmiddellijke terugkeer naar het trainingsveld is ondanks zijn ontslag uit het ziekenhuis nog niet aan de orde. Kompany moet thuis verder rusten. Bayern wil geen datum plakken op zijn comeback en geeft zijn trainer alle tijd die nodig is.

Eberl klinkt wel optimistisch over het verdere herstel van Kompany. “Ik ben er heel, heel zeker van dat hij binnenkort opnieuw voor honderd procent langs de zijlijn zal staan.” Tot dan neemt de technische staf zijn taken verder over.

De Bayern-bestuurder wilde ook één verhaal nadrukkelijk uit de wereld helpen. De voorbije dagen werd gespeculeerd over de enorme druk en werkbelasting van Kompany, maar volgens Eberl staat die los van zijn medische problemen. “Dit is een ziekte, dat moeten we heel duidelijk van elkaar scheiden. Het heeft niets te maken met de druk die we in de Bundesliga hebben.”



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Voor Bayern is het belangrijkste nieuws voorlopig dat Kompany het ziekenhuis heeft mogen verlaten. Wanneer hij opnieuw trainingen zal leiden of tijdens een wedstrijd op de bank zal zitten, blijft onduidelijk. De club verwacht wel dat hij na zijn herstel volledig kan terugkeren.