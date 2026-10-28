Ex-spits van OHL en Oostende kent opmerkelijke ommekeer: van flop in Duitsland tot Superman in Turkije

Mickaël Biron heeft zijn carrière nieuw leven ingeblazen in Turkije. De voormalige aanvaller van RWDM kende vorig seizoen een bijzonder moeilijke periode bij FC Nürnberg, maar is nu helemaal opgeleefd bij Batman Petrolspor. Afgelopen weekend kroonde hij zich zelfs tot matchwinnaar en vierde hij dat op een opvallende manier.

De 29-jarige aanvaller trok in de zomer van 2025 voor ongeveer 800.000 euro van RWDM naar Nürnberg. Die transfer draaide uit op een teleurstelling. In dertien officiële wedstrijden kwam Biron niet tot scoren en gaf hij ook geen enkele assist. Afgelopen zomer werd hij daarom met aankoopoptie uitgeleend aan de Turkse tweedeklasser Batman Petrolspor.

Van 0-2 naar een spectaculaire overwinning

Bij zijn nieuwe club loopt het een stuk beter. Zondag stond Batman Petrolspor tegen Esenler Erokspor nochtans met 0-2 achter. Metehan Mert bracht na 69 minuten opnieuw spanning in de wedstrijd, waarna Pedrinho in de 85e minuut vanaf de stip gelijkmaakte.

In de blessuretijd was het vervolgens de beurt aan Biron. De voormalige RWDM-spits scoorde de beslissende 3-2 en bezorgde zijn ploeg zo een spectaculaire overwinning. Met drie doelpunten en twee assists in twaalf wedstrijden heeft hij zijn statistieken uit Duitsland nu al ruim overtroffen.

Superman in Batman

Na zijn beslissende treffer vierde Biron de overwinning op een bijzonder originele manier. Volgens het Duitse BILD deelde hij op Instagram een met artificiële intelligentie gemaakte afbeelding waarop hij als Superman met een rode cape te zien was. Een opmerkelijke knipoog, aangezien zijn nieuwe club uitgerekend Batman Petrolspor heet.



De heropleving staat in schril contrast met zijn moeilijke periode in Nürnberg. Trainer Miroslav Klose vergeleek Biron in maart nog met een eendagsvlieg, nadat de aanvaller tijdens een training eindelijk een betere indruk had gemaakt. In Turkije lijkt de voormalige RWDM-spits intussen zijn draai gevonden te hebben, al moet hij die prestaties nog over een langere periode bevestigen.