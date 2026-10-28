Familie Lamine Yamal kon verlies niet goed verkroppen: vader bespuwt serveerster en valt journalist aan

De familie van Lamine Yamal kreeg na het Ballon d’Or-gala opnieuw ongewenste aandacht. Mounir Nasraoui, de vader van de Barcelona-aanvaller, zou vlak voor de ceremonie op de luchthaven van Barcelona betrokken zijn geraakt bij een incident met een serveerster. Volgens het Spaanse medium Crónica Global zou hij de vrouw in het gezicht hebben gespuugd. De Spaanse politie kwam ter plaatse.

Nasraoui wachtte op de luchthaven op zijn vlucht naar Londen, waar zijn zoon later die avond de Kopa Trophy voor beste jonge speler zou ontvangen. Volgens ooggetuigen ontstond er in een café een discussie nadat een serveerster hem had aangesproken omdat hij zijn jas op een niet-toegestane plek had gehangen. De woordenwisseling zou vervolgens geëscaleerd zijn.

Politie moest tussenbeide komen

Volgens de berichten van Cronica Global zou Nasraoui de serveerster hebben bespuugd. Ook zou hij een andere aanwezige, die probeerde te bemiddelen, een klap hebben gegeven. De Guardia Civil greep uiteindelijk in. Of Nasraoui werd aangehouden of er officieel klacht werd ingediend, is niet duidelijk. Ondanks het incident kon hij zijn vlucht naar Engeland nemen.

Daar bleef het volgens Spaanse berichten niet bij. Na de ceremonie zou Nasraoui ook in conflict zijn geraakt met een Russische journalist die hem wilde feliciteren met de derde plaats van zijn zoon in de Ballon d’Or-verkiezing. Op beelden die online circuleren, lijkt Nasraoui de man weg te duwen en diens telefoon af te nemen. De identiteit van de journalist en de volledige aanleiding van de confrontatie zijn niet onafhankelijk bevestigd.

Familie Yamal opnieuw in de belangstelling

De incidenten zijn voorlopig gebaseerd op mediaberichten en er is nog geen reactie bekend van Nasraoui of de familie Yamal. De aandacht komt op een moment waarop de familie al in het nieuws was door de uitslag van de Ballon d’Or. Yamal eindigde als derde, achter winnaar Harry Kane en nummer twee Kylian Mbappé. De jonge Spanjaard kreeg wel de Kopa Trophy, de prijs voor het grootste talent.



Nasraoui is geen onbekende voor de Spaanse media. In augustus 2024 werd hij neergestoken in Mataró en moest hij in het ziekenhuis worden behandeld. Sinds de doorbraak van zijn zoon duikt hij geregeld op in de berichtgeving rond de Barcelona-ster.