Felice Mazzu gaat over de schreef tegen Beerschot: bondsparket neemt opvallende beslissing

Felice Mazzu heeft een bijzonder woelige wedstrijd tegen Beerschot achter de rug. De trainer van Eupen kreeg na de 1-2-nederlaag een rode kaart omdat hij verhaal ging halen bij de arbitrage. Het bondsparket heeft zich inmiddels over het incident gebogen en komt met een opvallende beslissing.

Eupen verloor zondag in eigen huis van Beerschot, maar vooral de gebeurtenissen na het laatste fluitsignaal trokken de aandacht. Mazzu was bijzonder kwaad omdat scheidsrechter Simonini slechts vier minuten extra tijd had toegekend. De voormalige Anderlecht-trainer ging daarop bijna neus aan neus staan met de vierde scheidsrechter.

Bondsparket toont begrip voor Mazzu

Die houding werd als intimiderend beschouwd, waardoor Mazzu een rode kaart kreeg. Volgens het scheidsrechtersverslag gebruikte de trainer echter geen bedreigende of agressieve woorden. Bovendien kwam hij na afloop rustig uitleg vragen over de beslissing.

Het bondsparket hield rekening met die verzachtende omstandigheden en besloot geen bijkomende schorsing te vorderen. Daardoor lijkt Mazzu zonder extra straf weg te komen, ondanks zijn opvallende reactie na de wedstrijd tegen de Antwerpse club.

Assistent komt er minder goed vanaf

Voor Jérôme Patris, de assistent van Mazzu, ziet de situatie er minder gunstig uit. Hij ging na de uitsluiting van zijn hoofdtrainer eveneens verhaal halen bij de scheidsrechter. Zijn houding werd als intimiderend beoordeeld en er moesten zelfs stewards tussenkomen om te verhinderen dat hij dichterbij kwam.



Het bondsparket vordert daarom voor Patris een schorsing van één wedstrijd met uitstel en een boete van 250 euro. Het gaat voorlopig om een strafvoorstel. Mazzu lijkt zo zonder verdere gevolgen op de bank te kunnen plaatsnemen wanneer Eupen zijn volgende competitiewedstrijd tegen Virton afwerkt.