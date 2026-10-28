Ferme domper op de feestvreugde voor KAA Gent: "Hopelijk is hij niet té lang buiten strijd"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Ferme domper op de feestvreugde voor KAA Gent: "Hopelijk is hij niet té lang buiten strijd"
Foto: © photonews
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KAA Gent heeft alles onder controle, zoveel is duidelijk. 25 op 27, daar kan je mee thuis komen. En dus is de vraag wat het gaat opleveren de komende weken. Al is er wel een domper op de feestvreugde, want Michel Ange Balikwisha lijkt dan toch iets langer buiten strijd te zijn dan eerst verwacht.

Rik De Mil was na de 4-0 zege tegen RSC Anderlecht een gelukkig man: "Dit is een bijna perfecte avond, waarin we de nul houden en een mooi antwoord geven na twee verliespartijen, we efficiënt zijn en op kop blijven in het klassement", aldus de T1 van Gent.

"Na de week die we gehad hebben ben ik erg blij met de drie punten", verwees hij ook nog eens naar de nederlagen tegen Rochefort en Sporting Braga. "Het doet deugd dat we de goals maken die we op training zo hebben ingeoefend. Onze groep kan tikken verwerken, dat was nog afwachten of we dat zouden kunnen."

Balikwisha heeft een spierblessure

Een extra zorg deze week? De blessure van Balikwisha, die na een stevig duel met Braga-verdediger Barisic naar de kant moest donderdag. De Mil was niet te spreken over de actie en noemde het “een vuile fout”. “Dat was voor mij oranje. Ik hoop dat zijn spier niet geraakt is”, klonk het eerder al.

Zondag kwam hij nog eens terug op de zaak: "Balikwisha? Het gaat om een spierblessure. We hebben hem getest, maar het ging niet. Hopelijk zijn we hem niet voor weken kwijt. Ik hoop dat hij volgende week terug speelklaar is", bleef de coach positief.

KAA Gent kon al veel rekenen op Balikwisha


Sinds Balikwisha naar KAA Gent kwam verzamelde hij ondertussen al 566 speelminuten. Daarbij ook onder meer al vier basisplaatsen in de competitie. Daarmee is de winger toch wel al van belang geweest. En dus wil De Mil hem met recht en reden niet te lang moeten missen.

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