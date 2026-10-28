Graafmachines aangekomen bij Club Brugge: na jaren vertraging komt stadiondroom dichterbij

Club Brugge wacht al jaren op een nieuw stadion, maar het lang aanslepende dossier krijgt eindelijk een zichtbaar vervolg. Op de Jan Breydelsite zijn de eerste graafmachines gearriveerd om voorbereidende werkzaamheden uit te voeren. De eigenlijke bouw laat nog even op zich wachten, maar blauw-zwart kan wel een nieuwe stap zetten richting een eigen voetbaltempel.

Supporters hoeven voorlopig nog niet te rekenen op een snel oprijzend stadion. De grote bouwwerken staan volgens de huidige planning pas vanaf januari 2027 op de agenda. Eerst moet het terrein grondig worden onderzocht en voorbereid, zodat de volgende fase kan beginnen.

Vertrek van Cercle maakt terrein vrij

Dat de werkzaamheden nu kunnen starten, heeft te maken met het vertrek van Cercle Brugge van zijn voormalige trainingsvelden. Daardoor zijn de terreinen beschikbaar geworden voor de volgende stappen in het stadionproject van Club Brugge.

De voorbereidende werken zijn meer dan een symbolische start. Er moeten onder meer sleuven worden gegraven voor archeologisch onderzoek en er wordt nagegaan hoe stabiel de ondergrond is. Die informatie is noodzakelijk om de verdere plannen voor de bouw goed te kunnen voorbereiden.

Stadiondossier krijgt na jaren nieuwe impuls

Club-woordvoerder Kirsten Willem bevestigde aan Het Laatste Nieuws dat de voorbereidende werkzaamheden intussen zijn begonnen. Daarmee komt er na jaren van plannen, procedures en vertragingen opnieuw concrete activiteit op de site. De komst van de machines betekent echter niet dat alle hindernissen al van de baan zijn.



De komende maanden staan dus vooral in het teken van onderzoek en terreinvoorbereiding. Als de huidige planning wordt aangehouden, kunnen de eigenlijke bouwwerken begin 2027 van start gaan. Voor Club Brugge is dat een belangrijke volgende stap in een stadiondossier dat al ongeveer twintig jaar aansleept, al blijft het wachten op de verdere uitvoering van de plannen.