Grootste recordwinst ooit voor Belgische topclub (en het is niet Club Brugge)

Union heeft niet alleen op het veld grote stappen gezet, maar ook in de boekhouding. De Brusselse club sloot het seizoen 2025-2026 af met een nettowinst van 40,9 miljoen euro. Daarmee schrijft Union Belgische voetbalgeschiedenis: geen enkele club boekte ooit meer winst in één boekjaar.

Het vorige record stond op naam van Racing Genk, dat in 2020 een winst van 29,17 miljoen euro liet optekenen. Club Brugge kwam in datzelfde jaar uit op 24,47 miljoen euro. Union doet dus aanzienlijk beter dan de traditionele financiële zwaargewichten van het Belgische voetbal.

Champions League grote inkomstenbron

De Brusselaars zagen hun omzet bovendien meer dan verdubbelen. Die steeg van 59 miljoen euro in 2024-2025 naar liefst 123 miljoen euro afgelopen seizoen. Een belangrijke verklaring is de deelname aan de Champions League, die Union negen punten opleverde en 32 miljoen euro aan inkomsten genereerde.

Ook op de transfermarkt deed Union uitstekende zaken. De club verdiende volgens de jaarrekening onder meer 22,8 miljoen euro aan Franjo Ivanovic, die naar Benfica trok, 16,5 miljoen euro aan Noah Sadiki, die Sunderland vervoegde, en 14,5 miljoen euro aan Mohamed Amoura, die naar Wolfsburg vertrok.

Club Brugge blijft wel op langere termijn dé te volgen club

Tegenover die inkomsten stonden ook hogere uitgaven. Union betaalde onder meer meer commissies aan spelersmakelaars en winstpremies, terwijl het voor Europese thuiswedstrijden gebruikmaakte van het Lotto Park van Anderlecht. Toch bleef er een recordbedrag onder de streep over. Een seizoen eerder bedroeg de nettowinst nog 4,2 miljoen euro.



Club Brugge blijft voorlopig wel het voorbeeld van financiële stabiliteit: blauw-zwart boekte al elf seizoenen op rij winst. De cijfers van het laatste boekjaar zijn nog niet gepubliceerd. Maar Union toont met deze historische resultaten dat het zich ook financieel steeds nadrukkelijker tussen de Belgische topclubs nestelt, nadat het op het veld al een titel en twee bekers in drie seizoenen veroverde.