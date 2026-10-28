Harry Kane heeft na Ballon d'Or-winst beslissing genomen over toekomst

Harry Kane blijft ook de komende jaren het gezicht van Bayern München. De Engelse spits staat op het punt om zijn contract bij de Duitse topclub te verlengen tot medio 2029. Dat meldt transferjournalist Fabrizio Romano. Bayern bevestigde woensdag dat de onderhandelingen zich in de laatste fase bevinden.

De timing is bijzonder, want Kane kroonde zich maandag tot winnaar van de Ballon d’Or. De aanvaller werd op het prestigieuze gala in Londen verkozen tot beste voetballer ter wereld, voor Kylian Mbappé en Lamine Yamal. Daarmee werd hij de eerste Engelsman sinds Michael Owen in 2001 die de prijs in de wacht sleept.

Van Tottenham naar absolute ster in München

Kane maakte in de zomer van 2023 voor ongeveer 95 miljoen euro de overstap van Tottenham Hotspur naar Bayern München. Zijn oorspronkelijke contract loopt tot de zomer van 2027, maar beide partijen willen hun samenwerking verlengen. Volgens Romano zijn de laatste details van een akkoord tot medio 2029 inmiddels uitgewerkt.

🚨 Bayern CEO Dreesen confirms Harry Kane is about to sign new deal at the club. “I'm very positive! We are working on the details. Harry is fantastic, we’re proud to have the Ballon d’Or winner”, told BILD. https://t.co/HjBEhxy5hm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 28, 2026

Ook de clubleiding liet woensdag verstaan dat de gesprekken goed verlopen. CEO Jan-Christian Dreesen gaf aan positief te zijn en dat Bayern aan de details werkt. Een officiële aankondiging moet dus nog volgen.

Real Madrid en Barcelona grijpen naast Kane

De voorbije maanden werd Kane geregeld gelinkt aan een transfer naar Real Madrid of FC Barcelona. Volgens Romano informeerden beide Spaanse topclubs afgelopen zomer naar zijn situatie, maar bleef de focus van de Engelsman op Bayern liggen. Met een verlenging lijkt de Duitse kampioen zijn belangrijkste aanvaller definitief langer aan zich te binden.





Sinds zijn komst naar München is Kane bijzonder productief. Volgens de aangeleverde cijfers was hij goed voor 156 doelpunten en 40 assists in 159 wedstrijden. Zijn Ballon d’Or vormt voorlopig het absolute hoogtepunt van zijn periode bij Bayern, waar hij ook zijn prijzenkast verder heeft gevuld. De club hoopt nu dat hij zijn indrukwekkende statistieken nog enkele seizoenen kan aanvullen.